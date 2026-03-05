Προσγειώθηκε η πτήση της Aegean με τους 122 Έλληνες από το Ομάν και το Άμπου Ντάμπι

Το βράδυ της Πέμπτης προσγειώθηκε η πτήση της Aegean από το Άμπου Ντάμπι και το Ομάν, η οποία πραγματοποιήθηκε με το υπουργείο Εξωτερικών στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και με την οποία επαναπατρίστηκαν 122 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή.

Η πτήση αρχικά αναμενόταν λίγο μετά τις εννιά το βράδυ και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις έντεκα.

«Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών. Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές», τονίζει σε σχετική της ανακοίνωσή της η AEGEAN.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχαν φτάσει 91 Έλληνες στην Ελευσίνα με C-130 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ αντίστοιχη πτήση αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου.

