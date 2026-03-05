Επέστρεψαν 91 Έλληνες με C-130 από το Άμπου Ντάμπι - «Είμαστε συγκινημένοι, περάσαμε λίγο δύσκολα», είπε επιβάτιδα

Λίγο πριν τις 19:30 της Πέμπτης 5/3 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Αμπού Ντάμπι.

«Είμαστε πολύ συγκινημένοι, ευχαριστούμε πολύ το υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική πρεσβεία. Είμαστε κουρασμένοι πολύ και συγκινημένοι. Ξεκινήσαμε 1 η ώρα, απογειωθήκαμε. Είμαστε συγκινημένοι, περάσαμε λίγο δύσκολα» είπε μία εκ των επιβατών, η οποία δεν θέλησε να μιλήσει για την κατάσταση στην περιοχή.

Άλλος επιβάτης ανέφερε: «Πολλά πράγματα ήταν όπως τα έβλεπαν οι δικοί μας άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, ωστόσο με μια δόση υπερβολής. Υπήρχε μια καλή οργάνωση και συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και αυτό που έπαιξε ρόλο και πρέπει να το πούμε είναι η καλά συντονισμένη επιχείρηση του ΥΠΕΞ και του υπουργείου Άμυνας σε συνεργασία με την πρεσβεία στα ΗΑΕ, που οργάνωσαν αυτή την εξαιρετική επιχείρηση να γυρίσουμε πίσω».

Η ΚΑΕ Άρης σε ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το C-130 που προσγειώθηκε στην Ελευσίνα στις 19:30. Ανάμεσα στους επαναπατρισθέντες ήταν και συγγενείς των παικτών του Άρη, της ομάδας μπάσκετ των Κ18.

Δείτε το ποστ, πατώντας στην παρακάτω φωτογραφία:

Υπ. Εξωτερικών: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή - Πώς γύρισαν από την εμπόλεμη περιοχή

Υπό συντονισμένες προσπάθειες της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν οδηγιών, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο στη σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Aegean Airlines: Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών σήμερα και αύριο

Παράλληλα, ανακοίνωση για τις πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα εξέδωε η Aegean Airlines.

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιήσουμε ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα. Σήμερα, 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί πτήση από το Ντουμπάι και αύριο, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών, πραγματοποιήσαμε εχθές την πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, ταξίδεψαν εχθές, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιήσουμε ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα. Σήμερα, 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί πτήση από το Ντουμπάι και αύριο, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών.

Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή