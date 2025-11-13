Πυρκαγιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας – Βυθίστηκαν τα τρία (pic&vid)

Πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί βύθιση τριών εξ αυτών.

Στο σημείο η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη σε ένα από τα σκάφη ενώ στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού και επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό, καθώς και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

🔵Καίει ακόμα η φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - 4 σκάφη κάηκα, βυθίστηκαν τα 3



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες εκδηλώθηκε φωτιά σε ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα. Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε τρία διπλανά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, ενώ η φωτιά παρέμενε ανεξέλεγκτη για αρκετές ώρες. Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε πάνω από 5,5 ώρες, καθώς οι ισχυροί καπνοί και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν το έργο των δυνάμεων δύσκολο.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, και τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν, έχοντας πρώτα καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε άμεσα την περιοχή, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

Παράλληλα, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα τέσσερα σκάφη προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.