Πάνος Ρούτσι: Δεν θα υποστήριζα κίνημα της Καρυστιανού - Θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς

Ξεκάθαρη θέση αναφορικά με το αν θα στήριζε ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πήρε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος σχολίασε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «καταστροφικό».

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρούτσι μίλησε σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 και παρουσιάστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος από την Μαρία Καρυστιανού το επόμενο διάστημα.

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κύμα. Οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή κύμα θα είναι καταστροφικό για εμάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι», σημείωσε ο κ. Ρούτσι.

«Δεν νομίζω να υποστήριζα ένα κίνημα που θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα έβλεπε ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού μετά το πέρας τη δίκης, ο κ. Ρούτσι απάντησε: «Εκεί, θα το έβλεπα κάπως γιατί θα ήταν εντελώς καθαρός ο αγώνας μέχρι τότε».