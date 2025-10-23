ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 37 κατηγορούμενοι - Και δεύτερη δικογραφία με εκατοντάδες εμπλεκόμενους

Από τις 2.00 το μεσημέρι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία παρουσίασης στον Ευρωπαίο ανακριτή των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Η μεταγωγή των κατηγορουμένων είχε γίνει με κλούβα της Αστυνομίας, ώστε να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους. Όπως εκτιμάται, οι απολογίες, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερών, θα δοθούν τμηματικά σε ομάδες που θα ορίσει ο δικαστικός λειτουργός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν να εισέρχονται ανά ομάδες στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν από αύριο και να συνεχιστούν έως τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και τη δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.



Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν καταφέρει να παραβρεθούν στην Αθήνα, αναμένεται να εκπροσωπήσουν τους πελάτες τους, καθώς η πλειονότητα των κατηγορουμένων προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι έξω από το κτίριο βρισκόταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς μία από τις κατηγορούμενες, που είναι έγκυος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της στάδια και αφορά τους 37 συλληφθέντες, τους υπόλοιπους από τους 125 κατηγορούμενους της πρώτης δικογραφίας, καθώς και πάνω από 300 επιπλέον κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Σημειώνεται πως κάποιοι κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται και στις δύο δικογραφίες.



Υπενθυμίζεται ότι από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στη διάθεση τους πληθώρα στοιχείων από τα οποία προκύπτει συστηματική, οργανωμένη και σε βάθος χρόνου μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η κατά τη δικογραφία εγκληματική οργάνωση, μέσω βεβαιώσεων με πλαστά στοιχεία για εκτάσεις και αριθμό ζώων, εξασφάλιζαν δολίως ενισχύσεις που δεν δικαιούτο, ποσά τα οποία στη συνέχεια απέκρυβαν με διάφορες τεχνικές, όπως εικονικά τιμολόγια κ.ά.

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.