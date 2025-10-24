ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 11 από τους 37 κατηγορούμενους

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν οι πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να στόχευε με δόλιους τρόπους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκαν 11 από το σύνολο των 37 κατηγορουμένων στην υπόθεση, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους εκδοχή για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας κατηγορούμενος, ο δωδέκατος ο οποίος ήταν στην πρώτη ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, ζήτησε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα με τους τελευταίους κατηγορούμενους που θα δώσουν εξηγήσεις.

Όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες ισχυριζόμενοι ότι για τη χορήγηση των επιδοτήσεων τήρησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Πλην της εγκύου γυναίκας που απολογήθηκε πρώτη σήμερα, οι κατηγορούμενοι της πρώτης ομάδας φαίνεται να έχουν λάβει μικρά ποσά επιδοτήσεων. Περισσότερα χρήματα φαίνεται να έλαβε η έγκυος, η οποία επίσης έχει αφεθεί ελεύθερη μετά την απολογία της.

Αύριο θα οδηγηθεί για απολογία η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων. Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί την Κυριακή και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.

Τι ισχυρίστηκαν κάποιοι από τους κατηγορούμενους

Ένας εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος επαγγέλλεται μάγειρας, φέρεται να υποστήριξε:

«Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες, όπως προβλέπεται από το νόμο. Η αίτησή μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί».

Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος απασχολείται ως σερβιτόρος, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία του:

«Σκόπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο ποσό, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή».

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα είναι και μία έγκυος, η οποία φέρεται στην απολογία της να ισχυρίστηκε:

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».