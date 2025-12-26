Ο Νικολόπουλος «αποκαλύπτει» επιστολή στον... Πούτιν για να δείξουν οι δορυφόροι του αν υπήρχε ξυλόλιο στα Τέμπη (vid)

Για την ύπαρξη επιστολής που, όπως υποστήριξε, έχει «αποσταλεί προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», με αίτημα τη διερεύνηση μέσω ρωσικών δορυφόρων του τι, πότε και εάν φορτώθηκε στις αμαξοστοιχίες των Τεμπών πριν από τη φονική σύγκρουση, μίλησε ο Νίκος Νικολόπουλος.

Μιλώντας σε εκπομπή του militaire.gr με τον Πάρι Καρβουνόπουλο, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δεν προέρχεται από πολιτικό πρόσωπο, αλλά από ομάδα δικηγόρων στην Ελλάδα, οι οποίοι –όπως είπε– έχουν κινηθεί νομικά, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη ρωσική πλευρά.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το αίτημα αφορά την παροχή δορυφορικού υλικού που θα μπορούσε να δείξει εάν υπήρξε φόρτωση υλικών σε συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες την ημέρα της τραγωδίας. Ο Νίκος Νικολόπουλος υποστήριξε ότι το αίτημα δεν είναι «ένα απλό γράμμα», αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναζήτησης αποδεικτικών στοιχείων.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα από το 15:12.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω τέτοιου οπτικού υλικού θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να αποτυπωθεί με ακρίβεια η δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, αντίστοιχα με τη χρήση καμερών ασφαλείας σε ποινικές έρευνες. Υποστήριξε μάλιστα ότι, εφόσον τέτοιο υλικό κατατεθεί σε δικαστικό επίπεδο, θα μπορούσε να έχει καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Νίκος Νικολόπουλος έκανε λόγο για ενδεχόμενες «εξελίξεις» γύρω από την υπόθεση, χωρίς να παραθέσει περαιτέρω στοιχεία ή χρονοδιάγραμμα, ενώ αναφέρθηκε και στον ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινό, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να υπάρξει δημοσιογραφική διερεύνηση του θέματος από ρωσικής πλευράς.

