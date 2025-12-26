Για τα έργα που τρέχουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα οποία περιλαμβάνουν πολυποίκιλες δράσεις, μιλά στη συνέντευξή της στα Μακεδονικά Νέα η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη. Αναφέρεται στο δημογραφικό, τονίζοντας πως η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ενισχυμένο και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας. Μιλά, επίσης, για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των γυναικών που είναι θύματα, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης και προστασίας για γυναίκες.

Η κ. Έλενα Ράπτη εξηγεί τα χαρακτηριστικά του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση, έως 500 ευρώ τον μήνα, για την κατ’ οίκον φύλαξη βρεφών από εγγεγραμμένους επιμελητές. Προχωρά σε αποτίμηση για το «Πρόγραμμα Συμπερίληψης», ο πρώτος κύκλος του οποίου ολοκληρώθηκε και αναλύει τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, στο οποίο είναι επικεφαλής.