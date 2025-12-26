Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Αναπλάσεις άνω των 60 εκατ. αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δίνουν αναπτυξιακή ώθηση

Στο πλαίσιο της γενικότερης επανεκκίνησης που επιχειρείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μέσα από ένα σύνολο έργων αναπτυξιακών έργων που υλοποιούνται, μια από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.Για την επίτευξη αυτών των στόχων η περιοχή επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία της με έργα που δημιουργούν ένα περιβάλλον βιώσιμο και αξιοποιήσιμο τουριστικά.