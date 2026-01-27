Ο Δήμος Γλυφάδας κινείται νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ - «Απολύτως νόμιμο το έργο» απαντά ο Διαχειριστής

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό, στον απόηχο των καταστροφών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Γλυφάδα την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας τον θάνατο μιας γυναίκας.

Όπως υποστήριξε - μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του στο Faceboook ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, «ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε έλαβε κάποια ενημέρωση για το έργο και τις μελέτες του (αν υπάρχουν) – και εξακολουθεί να μην έχει καμία ενημέρωση. Δεσμευόμαστε ότι θα στραφούμε νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ και στη δικαιοσύνη θα λάμψει όλη η αλήθεια και θα καταλογιστεί κάθε ευθύνη εκεί όπου ανήκει».

Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ

Απαντώντας στον δήμαρχο, ο ΔΕΔΔΗΕ τόνισε πως «το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Διαχειριστή:

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο υπογειοποίησης της γραμμής Ρ-350 στον Υμηττό είναι απολύτως νόμιμο, βασίζεται σε εγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντασσόμενο στον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Καλοδεχούμενη η νομική οδός που επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας, ώστε να λάμψει η αλήθεια μακριά από μάχες εντυπώσεων και άγονες ρήξεις.