Το μήνυμα του Θ. Αντετοκούνμπο για την απογραφή των ανελκυστηρών στην Ελλάδα (vid)

Μήνυμα για τη δωρεάν απογραφή των ανελκυστήρων στην Ελλάδα έστειλε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με το υπουργείο Ανάπτυξης να «επιστρατεύει» τον παίχτη των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας για την προώθηση της σχετικής δράσης.

Υπενθυμίζεται πως η σχετική προθεσμία λήγειστις 30 Νοεμβρίου.

Σε σχετική δήλωση, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημειώνει «ευχαριστώ θερμά τον "elevator" του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ.

Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας».