Μετρό: Ξεκινά το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία του - Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ η ολοήμερη λειτουργία θα ισχύσει και για κάποιες λεωφορειακές γραμμές καθώς και το τραμ, τους πολυσύχναστους μήνες.
Όπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις.
«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.
Σημειώνεται πως η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων
Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :
- 049 Πειραιάς – Ομόνοια
- 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
- 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
- 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
- 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
- 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
- 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
- 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
- Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
- Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
- Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:
- 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
- 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
- Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
- Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:
- 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
- 500 Πειραιάς – Κηφισιά
- 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
- Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά