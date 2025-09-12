Φωτογραφία Αρχείου
Μετρό: Ξεκινά το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία του - Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ
Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία Αρχείου

Μετρό: Ξεκινά το Σάββατο η 24ωρη λειτουργία του - Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ

12/09/2025 • 12:15
Ελλάδα
12/09/2025 • 12:15
Ελλάδα

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ η ολοήμερη λειτουργία θα ισχύσει και για κάποιες λεωφορειακές γραμμές καθώς και το τραμ, τους πολυσύχναστους μήνες.

Όπως είχε δηλώσει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι υπάλληλοι των ΜΜΜ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυχτερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι... οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Σημειώνεται πως η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/09 :

  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΜΕΤΡΟ
24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
ΤΡΑΜ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα