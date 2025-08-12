Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο: Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκένωση δύο περιοχών (vids)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη Ζάκυνθο το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου, όπου επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά είχε αρχικά κατεύθυνση προς το χωριό του Αγαλά και προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες, ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς καίει δασική έκταση σε συνδυασμό με τις πολλές εστίες και τους δυνατούς ανέμους δυσχεραίνουν το έργο κατάσβεσης της φωτιάς.

Ωστόσο, λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σημειώνεται ότι, η φωτιά στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κοιλιωμένο, στις 06:00 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Μπαράζ μηνυμάτων ήχησαν από το 112. Συγκεκριμένα, το πιο πρόσφατο μήνυμα ήχησε στις 9:40 και καλεί του κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά να απομακρυνθούν προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

Επίσης, μήνυμα του 112 ήχησε στις 9:30 το πρωί, κάλεσε τους κατοίκους στην περιοχή Κερί απομακρυνθούν προς Ζάκυνθο.

Ενώ η πρώτη ειδοποίηση του 112 στους κατοίκους έγινε στις 8:07 π.μ. όπου ενημέρωνε τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά να κατευθυνθούν προς Κερί.

«Ανεξέλεγκτη η φωτιά», λέει ο δήμαρχος του νησιού

Ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι «η φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά».

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος, υπενθυμίζοντας τα μηνύματα 112 που καλούν τους κατοίκους του Αγαλά να απομακρυνθούν προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και από το Κερί προς τη Ζάκυνθο.