Συγκλονιστικά πλάνα από την κατάσβεση των πυρκαγιών - Καλύτερη εικόνα σε Πάρνηθα, Έβρο και Βοιωτία

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Πάρνηθα, Έβρο και Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο να συνεχίζουν τις μάχες κατά των αναζωπυρώσεων που εκδηλώνονται λόγω των δυνατών ανέμων. Συγκλονιστικά πλάνα των προσπαθειών που καταβάλλεται για την κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Πάρνηθα κατέγραψε το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Προσαγωγές και συλλήψεις για εμπρησμό σε Αυλώνα και Μενίδι.

Στο μέτωπο της Πάρνηθας η φωτιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη ώστε να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις οι οποίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική εντοπίζονται νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, στο ρέμα της Γιαννούλας και στο Φρούριο της Φυλής. Νωρίτερα ξέσπασαν διαδοχικές εστίες από τον Αυλώνα μέχρι την περιοχή Συκάμινο που είναι στην βόρεια πλευρά του βουνού.

Υπενθυμίζεται πως νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης η φωτιά στην Πάρνηθα είχε προκαλέσει ανησυχία, με τους ισχυρούς ανέμους να οδηγούν σε μεγάλες αναζωπυρώσεις και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη, καθώς οι φλόγες είχαν ξεφύγει σε χαράδρα. Το γεγονός αυτό οδήγησε τρεις οικισμούς (Θρακομακεδόνες, Μπόσκιζα και Πανόραμα Μενιδίου) να βρίσκονται σε ετοιμότητα προς εκκένωση, με τους κατοίκους να λαμβάνουν σχετικό επείγον μήνυμα από το 112.

Σε Έβρο και Ροδόπη, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι περισσότερες αναζωπυρώσεις στη Δαδιά, στην Αισύνη και στο Σουφλί αντιμετωπίζονται ακόμη κι αυτή την στιγμή, ωστόσο το πύρινο μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο χωριό Κοίλα, έγινε μία τεράστια προσπάθεια.

Στον Έβρο υπήρχε ένα ρέμα όπου οι άνεμοι οδηγούσαν εκεί την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο να συγκεντρωθούν πυροσβέστες και πολίτες με όσα μηχανήματα και υδροφόρα υπήρχαν, ακόμη και αγροτικά αυτοκίνητα με δεξαμενές πάνω στην καρότσα. Με το πρώτο φως της ημέρας έβγαινε άσπρος καπνός από τα σημεία και αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καύσιμη ύλη από κάτω.

Στη Ροδόπη υπό έλεγχο είναι το μέτωπα στα Κασσσιτερά, στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών, στα όρια με τον νομό Έβρου, στη Γρατινή του δήμου Κομοτηνής, όπου χθες είχε σημειωθεί αναζωπύρωση και στην περιοχή της Κερασιάς, στο Παπίκιο Όρος.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι δημοτικές κοινότητες Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων του δήμου Κομοτηνής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου.

Στη Βοιωτία υπάρχουν αναζωπυρώσεις στην Υλίκη, στην περιοχή της Ζάλτσας, αλλά και στο Στείρι στο Δίστομο και στο Κυριάκι.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων και έχουν συμβάλλει στην εξάπλωση της φωτιάς που εκτείνεται σε 10 χιλιόμετρα. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα, ενώ από αέρος παρέχουν συνδρομή 2 ελικόπτερα.

Μετά τις 18:00 η φωτιά έχει πορεία προς τα Λαζαρέικα, ενώ υπάρχει και μία μεγάλη αναζωπύρωση σε περιοχή μεταξύ των Τ.Κ Λάκκας και Κιριακίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να αναχαιτήσουν την φωτιά, ώστε αυτή να μην περάσει την κορυφογραμμή και κατευθυνθεί στην άλλη πλευρά του Ελικώνα, όπου υπάρχει πυκνό ελατόδασος.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, η πιο κοντινή σημερινή περιοχή προς την εστία της φωτιάς, είναι η τοπική κοινότητα Κιριακίου που βρίσκεται 6χλμ.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δυνάμεις του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές πυροσβέστες, ομάδες ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ και ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ, δυνάμεις της αστυνομίας και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των περιφερειών είναι πολύ ισχυρές και επιχειρούν διαρκώς για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την φωτιά που ξέσπασε το πρωί στη περιοχή του Αυλώνα. Στο σημείο επιχειρούσαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες στο πεδίο φανερώνουν εντυπωσιακές εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο διηύθυνε σήμερα το πρωί τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα που επιχείρησαν στο μέτωπο της Πάρνηθας.

Σε πολλές περιπτώσεις ο συντονιστής ζητά από τους χειριστές των εναέριων μέσων να πραγματοποιήσουν ρίψη νερού μέσα σε χαράδρα, όπου οι πυκνοί καπνοί, η μορφολογία του εδάφους αλλά και η παρουσία επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων καθιστούν το έργο των ιπτάμενων ιδιαίτερα δύσκολο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συντονιστής ζητά επανειλημμένα από τους πιλότους να τηρούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να ακολουθούν συγκεκριμένες πορείες, ειδικά κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τη χαράδρα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος συντριβής ή σύγκρουσης δύο εναέριων μέσων.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι ένας από τους χειριστές ζητά από τον συντονιστή να επικοινωνήσει με τα επίγεια τμήματα και να τους ζητήσει να μετακινηθούν ώστε να μην πληγούν από τη ρίψη του νερού, ενώ σε άλλο σημείο ο υπεύθυνος του συντονισμού ζητά βολές ώστε να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο της πυρκαγιάς και να διευκολυνθεί το έργο των επίγειων τμημάτων.

Ένας ακόμα παράγοντας που δυσκολεύει το έργο της αεροπυρόσβεσης, όπως προκύπτει από τις επικοινωνίες μεταξύ των εναέριων μέσων, είναι οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην Πάρνηθα το πρωί και το μεσημέρι, οι οποίοι παρέσυραν εκτός στόχου το νερό που έριχναν τα αεροπλάνα.

Για τον λόγο αυτό, ο συντονιστής διατάζει τους πιλότους να προσαρμόσουν την επιχειρησιακή τους προσέγγιση και να κάνουν ρίψεις λίγο μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να ενυδατώνουν τη βλάστηση, να αυξάνουν την υγρασία των φυτών και κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιβραδύνουν - περιορίζουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Από τις συνομιλίες μέσω ασυρμάτου φαίνονται επίσης τα γρήγορα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής αλλά και η σημασία υποδομών υδροληψίας και δασοπροστασίας.

Ενδεικτικό των γρήγορων αντιδράσεων του Σώματος, σε κάποιο σημείο ο συντονιστής της Πάρνηθας, κατόπιν υπόδειξης του εθνικού συντονιστικού κέντρου στο Μαρούσι, αποδεσμεύει ένα από τα εναέρια μέσα που είχε στη διάθεσή του και άμεσα το ανακατευθύνει, έμφορτο με νερό, προς τον Αυλώνα, όπου εκείνη τη στιγμή υπήρχε ανησυχία για ταχεία εξάπλωση φωτιάς.

Όσον αφορά στις υποδομές, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πιλότοι ενημερώνουν ότι πηγαίνουν για υδροληψία όμως αντί να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και καταναλώνοντας καύσιμα, εφοδιάζονται άμεσα με νερό από τους κοντινούς ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ.

Παράλληλα, στις εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο φαίνονται οι νέες και οι διευρυμένες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή Μετόχι που διανοίχτηκαν ή διαπλατύνθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χθες, από κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες, ώστε αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς στο βουνό και στον οικιστικό ιστό.

Υπό κράτηση βρίσκεται ο 45χρονος - η προσαγωγή του οποίου έγινε νωρίτερα στην περιοχή του Αυλώνα - που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και για τον οποίο υπήρχαν πολλές αναφορές από κατοίκους ότι κινούνταν ύποπτα με το όχημά του στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στην περιοχή.

Από την άλλη, ελεύθερος αφέθηκε ένας άλλος 45χρονος που είχε προσαχθεί στον Αυλώνα, τον οποίο οι αρχές εντόπισαν έξω από το αυτοκίνητο του να παρατηρεί με κιάλια μια εστία φωτιάς στην περιοχή. Επίσης ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο 31χρονοι που προσήχθησαν στο Μενίδι ως ύποπτοι για εμπρησμό.

Στον Άγιο Γεώργιο στον Αυλώνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, επάνω στον ένα προσαχθέντα βρέθηκαν, βαμβάκι, σπινθηριστής, κιάλια και φαίνεται να παρατηρούσε την περιοχή.

Στο Μενίδι, οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα που έχουν γεννηθεί το 1992 και βρέθηκαν στην κατοχή τους αναπτήρες αλλά και ένα μπιτονάκι με εύφλεκτη ύλη.

Η πυρκαγιά στην νότια πλευρά της Πάρνηθας παρουσίαζε βελτιωμένη εικόνα, όταν ξέσπασαν διαδοχικές εστίες από τον Αυλώνα μέχρι την περιοχή Συκάμινο που είναι στην βόρεια πλευρά τουβουνού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, το μπαράζ των εμπρησμών ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το πρωί. Οι τρεις εστίες φωτιάς ξέσπασαν στον Αυλώνα στις 10, 11 και 12 το πρωί της Πέμπτης (24/8) στις περιοχές Συκάμινο, Ασπρόχωμα και Άγιος Γεώργιος.

Συνολικά οι Αρχές προσήγαγαν έξι άτομα σε Αυλώνα και Μενίδι ως ύποπτα για εμπρησμό.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που προσήγαγε δύο από τους συλληφθέντες στο Μενίδι, εντόπισε στην κατοχή τους 19 αναπτήρες και δυο σπρέι ως αυτοσχέδια φλογοβόλα. Σε ό,τι αγορά τους δύο προσαχθέντες στην Πάρνηθα, φαίνεται ότι επιχείρησαν να ανέβουν στην Πάρνηθα, την ώρα που το πύρινο μέτωπο βρισκόταν σε ύφεση. Όμως οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς, εκείνοι τους σταμάτησαν για έλεγχο και εν συνεχεία τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Εν τω μεταξύ, για «αλητήριους εμπρηστές» έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Β. Κικίλιας, ο οποίος σε οξύ τόνο δήλωσε: «Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, θα σας βρούμε και θα λογοδοτήσετε». Νωρίτερα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης της Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι σημειώθηκαν συνολικά 12 πυρκαγιές μόνο στον Αυλώνα το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Ο ίδιος είπε ότι συνολικά 60 πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης σε όλη την επικράτεια.

20:48 Ροδόπη: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Ροδόπη, όπου επιχειρούν από τη Δευτέρα πυροσβεστικές δυνάμεις.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι δημοτικές κοινότητες Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων του δήμου Κομοτηνής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου.

20:44 Δ/ντης Αστεροσκοπείου Αθηνών: Κάηκε πάνω από το 35% των δασών στην Αττική σε 7 χρόνια

«Στην Αττική, μόνο τα τελευταία 7 χρόνια και με την πυρκαγιά που εξελίσσεται στην Πάρνηθα, εκτιμώ ότι έχει καεί παραπάνω από το 30-35% των δασών», είπε ο Μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

20:30 Meteo - Έβρος: Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων 20 ετών στην Ελλάδα

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έγιναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύουν τη δασική πυρκαγιά στον Έβρο ως τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 720.000 στρέμματα (έως την 23.08.2023, 12:19 τοπική ώρα).

19:59 Επικίνδυνα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα λόγω τον πυρκαγιών

Πόσο επικίνδυνα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού είναι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, εξήγησε ο πρόεδρος και καθηγητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το νέφος είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και έφτασε πολύ μακριά, κάλυψε την Μακεδονία και το Ιόνιο. Όλα τα σωματίδια που μεταφέρει πέφτουν στο έδαφος και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον.

19:19 ΓΕΕΘΑ: Η σημερινή συνδρομή των Ε.Δ. στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών

Αναλυτικά στοιχεία για τη σημερινή συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην επικράτεια έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Σήμερα επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη - Δαδιά, Διαλεκτό Καβάλας, Στείρι Βοιωτίας και Φυλή (Χασιά) Αττικής, συνολικά 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-215, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415, 13 πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL και 4 ελικόπτερα CHINOOK.

19:12 Πτολεμαΐδα: Καίγεται πευκοδάσος στο Μεσόβουνο

Φωτιά εκδηλώθηκε στην ορεινή, δυσπρόσιτη, περιοχή «Άγιοι Ανάργυροι» Μεσοβούνου και πιθανολογείται ότι οφείλεται στην πτώση κεραυνού, καίγοντας πευκοδάσος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Επί τόπου έσπευσαν, και επιχειρούν, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και οκτώ άνδρες καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα, δέκα ατόμων, από την Κοζάνη, ενώ, αναμένεται, άλλο ένα δεκαμελές, πεζοπόρο τμήμα από τα Ιωάννινα.

19:08 Μία σύλληψη για τη φωτιά στον Αυλώνα - Ελεύθεροι οι 3 που είχαν προσαχθεί

Σε μία σύλληψη για εμπρησμό προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά στον Αυλώνα ενώ νωρίτερα προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων. Οι δύο έγιναν στον Αυλώνα και στη συνέχεια σημειώθηκαν άλλες δύο στο Μενίδι.

18:24 Κοζάνη: Δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές στην περιοχή του Ελλησπόντου

Δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά σημεία βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στα δημοτικά διαμερίσματα Τετραλόφου και Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, ανέφερε η ΕΡΤ.

Οι φωτιές είναι στις πλαγιές του όρους Βέρμιο και επιτόπου σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις.

17:43 Φωτιά στη Χαλκίδα: Προσαγωγή 48χρονου ύποπτου για εμπρησμό

Οι αρχές προχώρησαν σε άλλη μία προσαγωγή υπόπτου για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο Δοκό της Χαλκίδας.

Πρόκειται για έναν 48χρονο, τον οποίο φαίνεται να έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας να κινείται κοντά στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο παρελθόν ο 48χρονος είχε καταθέσει ξανά ως ύποπτος για φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.

17:22 Αυλώνας: Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά - Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αυλώνα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση στις οδούς 28ης Οκτωβρίου και Αθανασίου Διάκου, όπου είχε διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

16:49 Copernicus για φωτιές Αλεξανδρούπολης: Η μεγαλύτερη καμένη έκταση σε έδαφος της Ευρώπης

Μέχρι χθες είχε καεί στην Αλεξανδρούπολη έκταση πάνω από 72.000 εκτάρια, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και αρκετά χρόνια, αναφέρει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η υπηρεσία Copernicus, μέσω του δορυφόρου Sentinel, αποτυπώνει την τεράστια καταστροφή που έχει συντελεστεί στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και σε ανάρτησή της επισημαίνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη καμένη έκταση που έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια.

16:48 Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Λίγο πριν τις 16.00, το απόγευμα της Πέμπτης ξέσπασε φωτιά σε περιοχή κοντά στο χωριό Αρετή, του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά καίει όπως φαίνεται σε χορτολιβαδική έκταση με ξερά χόρτα και στο σημείο σπεύδουν εννιά οχήματα της πυροσβεστικής με 21 πυροσβέστες.

15:46 «Μπλόκο» της ΔΙ.ΑΣ. σε άνδρες που ανέβαιναν στην Πάρνηθα με 19 αναπτήρες και σπρέι

Έχοντας στην κατοχή τους 19 αναπτήρες και δυο σπρέι ως αυτοσχέδια φλογοβόλα, συνελήφθησαν δύο άτομα από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι στο Μενίδι.

15:27 Meteo: Πάνω από 1.200.000 στρέμματα έχουν καεί στη χώρα μας το 2023

Πολύ αρνητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας (2023) αντιπυρικής περιόδου.

15:00 Έξι οι προσαγωγές για εμπρησμό σε Αυλώνα και Μενίδι

14:46 Αττική Οδός: Κλείνει η η έξοδος προς Λ. Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 24/08 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 25/08

14:20 Δήμαρχος Φυλής: Αποτρέψαμε ανθρώπινες απώλειες

Στη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις δυνάμεις, ώστε να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες στη μεγάλη φωτιά της Πάρνηθας, αναφέρθηκε σήμερα Πέμπτη (24/08) ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

13:56 Τέσσερις προσαγωγές για εμπρησμό σε Αυλώνα και Μενίδι

Απανωτές προσπάθειες εμπρησμού στον Αυλώνα και στο Μενίδι καταγράφονται από το πρωί. Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή δύο ανδρών που είναι ύποπτοι για εμπρησμό στην περιοχή του Αυλώνα.

13:35 Β. Κικίλιας: Αλητήριοι εμπρηστές θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Για «αισχρές, εγκληματικές και ανεπίτρεπτες ενέργειες», έκανε λόγο ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στις αλλεπάλληλες απόπειρες εμπρησμού στην περιοχή του Αυλώνα.

13:43 Αλεξανδρούπολη: «Δεν είμαι φασίστας, ήταν έτοιμοι να βάλουν φωτιά» - Τι ισχυρίζεται ο πολίτης που «συνέλαβε» μετανάστες

Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό με τους 13 μετανάστες που κρατούσε παράνομα σε τρέιλερ, έδωσε ο επιχειρηματίας αλβανικής καταγωγής από την Αλεξανδρούπολη.

13:29 Φωτιά σε δασική έκταση στη Νεάπολη Λακωνίας

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή «Αγιάτσα» Αγίου Νικολάου Νεάπολης Βοιών, στη Λακωνία.

12:48 Αυλώνας: Πέντε απόπειρες εμπρησμού ταυτόχρονα



12:17 Ενημέρωση από τον Γ. Αρτοποιό: 60 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στα πύρινα μέτωπα

Στις πολλαπλές αναζωπυρώσεις που παρουσιάστηκαν στα πύρινα μέτωπα της Πάρνηθας, του Έβρου και της Βοιωτίας αναφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, επισημαίνοντας ότι συνολικά 60 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στις μάχες με τις φωτιές.

12:10 Meteo: Σημαντική εξασθένιση των ανέμων στην Αττική μέχρι το βράδυ



Μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν σημαντικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

12:04 Βελτιωμένη η εικόνα στους Θρακομακεδόνες

«Εμφανώς βελτιωμένη» χαρακτηρίζει το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Βασίλης Κόκκαλης σε δηλώσεις του στο Open. O κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η πυρκαγιά είναι μακριά πλέον από τους Θρακομακεδόνες και εκφράζει την πεποίθηση ότι τις επόμενες ώρες η κατάσταση θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

11:50 Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κύμης - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κύμης, που είχε διακοπεί από νωρίς το πρωί λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Πάρνηθα.

11:46 Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Πλήρεις αποζημιώσεις και στήριξη στους πυρόπληκτους του Έβρου

«Το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Έχουν καταστραφεί χωριά, σπίτια, εγκαταστάσεις σταυλικές, περιουσίες και βέβαια γίνεται μια τεράστια καταστροφή στο δάσος της Δαδιάς», ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης.

11:08 Ζάκυνθος: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καταστάρι - Τραυματίστηκε εποχικός πυροσβέστης

Εποχικός πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Καταστάρι Ζακύνθου.

10:55 Καβάλα: Αντιμέτωποι με τις αναζωπυρώσεις οι πυροσβέστες σε Αβραμυλιά και Διαλεκτό

Τις αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν σε Διαλεκτό και Αβραμυλιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε τη Δευτέρα στην περιοχή της Χρυσούπολης Καβάλας, με τη φωτιά να βαίνει προς οριοθέτηση και την εικόνα του μετώπου να μην εμπνέει ανησυχία.

10:54 Ευθ. Λέκκας: Δυσπραγία στην διαχείριση των πυρκαγιών - Ανάγκη επένδυσης στην πρόληψη

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση αν δεν έχουμε ολοκληρώσει το στάδιο της πρόληψης που είναι πολύ σημαντικό. Περιλαμβάνει δε πολλά πράγματα που δεν έχουμε υλοποιήσει», επισήμανε ο Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ερωτηθείς για τη διαχείριση της φυσικής καταστροφής από τις πυρκαγιές.

10:52 Έβρος: Ζημιές σε υποδομές στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ζώνης

Σε υποδομές εντοπίζονται κυρίως οι ζημιές στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ζώνης στον Έβρο από την πυρκαγιά που ξέσπασε το προηγούμενο Σάββατο (19/08).

10:34 Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης

Αναλυτικά, η απόφαση περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές:

09:55 Α. Σκέρτσος: Πρέπει να ερευνηθεί γιατί υπήρξαν 15 παράλληλες εστίες στη Δαδιά

Για την ανάγκη πρόληψης, την αυτοθυσία των πυροσβεστών αλλά και τις πυρκαγιές ως φαινόμενο κλιματικής κρίσης που προβληματίζει σε παγκόσμιο επίπεδο μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα τις τελευταίες ημέρες, ενώ τόνισε ότι πρέπει να ερευνηθεί το θέμα των εμπρησμών.

09:53 Αλεξανδρούπολη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Εγνατία και Εθνική Οδό

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του Ανατολικού κόμβου Κομοτηνής έως το ύψος του κόμβου της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική οδό Σαπών – Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

09:41 Αλεξανδρούπολη: Με ενισχύσεις από Βουλγαρία, Τσεχία, Αλβανία, Ρουμανία η μάχη της κατάσβεσης

Με τη συνδρομή σε ανθρώπινο δυναμικό και πυροσβεστικά οχήματα από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Αλβανία, τη Ρουμανία και την αδιάλειπτη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, συνεχίζονται σήμερα οι προσπάθειες ανάσχεσης των πύρινων μετώπων στον Έβρο.

09:36 Θ. Κοντογεώργης: Μέσα σε 48 ώρες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε 220 πυρκαγιές

09:12 Εικόνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Σκεπασμένη με καπνούς η Ελλάδα

