Copernicus για φωτιές Αλεξανδρούπολης: Η μεγαλύτερη καμένη έκταση σε έδαφος της Ευρώπης

Μέχρι χθες είχε καεί στην Αλεξανδρούπολη έκταση πάνω από 72.000 εκτάρια, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και αρκετά χρόνια, αναφέρει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η υπηρεσία Copernicus, μέσω του δορυφόρου Sentinel, αποτυπώνει την τεράστια καταστροφή που έχει συντελεστεί στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και σε ανάρτησή της επισημαίνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη καμένη έκταση που έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια.

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷



Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region



With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK