Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Έβρο και Ροδόπη, διάσπαρτες εστίες στην Πάρνηθα (vid)

Συνεχίζεται για 11η μέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στον Έβρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης επικεντρώνονται στη Λευκίμμη, τη Λεπτοκαρυά και τις Τρεις Βρύσες, όπου σημειώνονται συχνά αναζωπυρώσεις.

Την ίδια στιγμή μαίνεται το μέτωπο στο δάσος της Δαδιάς, όπου και εκεί, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να περιοριστεί και να μην περάσει τον οδικό άξονα, από όπου εκτείνεται ένας δρυμός πλούσιος σε βλάστηση.

Παράλληλα στην πυρκαγιά της Ροδόπης, υπάρχουν αναζωπυρώσεις στις περιοχές Κασσιτερά και Κίρκη.

Συνολικά στις πυρκαγιές στον Έβρο και στη Ροδόπη επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 6 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.

Στις πυροσβεστικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνονται η Κύπρος με δύο αεροσκάφη, η Τσεχία με 16 πυροσβέστες και 3 οχήματα, η Σλοβακία με 39 πυροσβέστες και 8 οχήματα, η Σερβία με 28 πυροσβέστες καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας η Αλβανία με 46 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Στη Ροδόπη συνδρομή παρέχουν 36 πυροσβέστες με 5 οχήματα από Βουλγαρία.

Συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των περιφερειών.

Στην Πάρνηθα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρατηρούνται διάσπαρτες μικρές εστίες φωτιές στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής, ενώ στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Ειδικότερα στην Πάρνηθα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 77 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος παρέχει συνδρομή ένα ελικόπτερο.

Τέλος αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο των περιοχών Στείρι και Κυριάκι.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές

Για σήμερα παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της επικράτειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έγιναν σήμερα διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος στον Έβρο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα (έως την 28.08.2023, 12:28 τοπική ώρα).

Η οπτικοποίηση της καμένης έκτασης πραγματοποιήθηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

