P. Grignani (Oxford Economics)

Το δημογραφικό απειλεί την ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ μειώνει την παραγωγικότητα και τη ζήτηση δηλώνει στο Liberal ο Paolo Grignani, Senior Economist της Oxford Economics. Ο ίδιος τονίζει ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και προβλέπει πως οι δασμοί θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,2 έως 0,3%.

Συνέντευξη στον Νίκο Ταμπακόπουλο

Πώς αξιολογείτε την ελληνική οικονομία; Ποιες κατά τη γνώμη σας οι προοπτικές και προκλήσεις;

Αναμένουμε ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, ένα σταθερό ποσοστό που είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. Προβλέπουμε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπερτερεί των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης τουλάχιστον μέχρι το 2027, οπότε η ολοκλήρωση του προγράμματος NextGenerationEU ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβράδυνση.

Πώς το δημογραφικό πρόβλημα μειώνει την ανάπτυξη και επηρεάζει την οικονομία; Υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση του ζητήματος;

Το δημογραφικό πρόβλημα πηγάζει από τη μείωση και τη γήρανση του πληθυσμού. Αυτό μειώνει τη ζήτηση, ασκεί πίεση στις δημοσιονομικές μεταβλητές και επιδεινώνει τις προοπτικές παραγωγικότητας.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα για τη βελτίωση του δημογραφικού προφίλ και την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως πολιτικές για την επιστροφή των επιστημόνων που έφυγαν κατά την κρίση και για την ενθάρρυνση της καθαρής μετανάστευσης.

Οι δασμοί που επιβάλλονται στην ΕΕ επηρεάζουν την Ελλάδα;

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον άμεσο όσο και τον έμμεσο αντίκτυπο, εκτιμούμε ότι οι δασμοί θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ κατά περίπου 0,2-0,3% το 2026.

Ποιες μεταρρυθμίσεις προτείνετε για να γίνει η Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και να καλύψει το επενδυτικό χάσμα με την ΕΕ;

Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις αφορούν πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, με τις πολιτικές επαναμετανάστευσης να είναι μία από τις πιο σημαντικές. Η χώρα θα πρέπει επίσης να διατηρήσει τη δημοσιονομική της σύνεση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπερβεί τα όρια, δεδομένου ότι το πρωτογενές ισοζύγιο έχει αυξηθεί ραγδαία και περισσότερο από το αναμενόμενο, λόγω των υψηλότερων φόρων και των χαμηλότερων δαπανών. Εάν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να δαπανήσει αποτελεσματικά τα χρήματα, θα χάσει την ευκαιρία να βελτιώσει σημαντικά την ανάπτυξη.

Τέλος, ποιες είναι οι προβλέψεις σας σχετικά με τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και το χρέος στην Ελλάδα;

Ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός για κάποιο διάστημα, καθώς τα τελευταία στοιχεία συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις προσδοκίες. Πλέον αναμένουμε ότι θα επανέλθει στο στόχο το 2028 (ή το 2027, εάν καθυστερήσει η εφαρμογή του φόρου άνθρακα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ). Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται ραγδαία, πέφτοντας κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2026, θα είναι χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας, ενώ μέχρι το 2029 θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας.