Έρχεται ο «Νυμφίος» του δημοκρατικού καπιταλισμού, με άδηλο τον χρόνο έλευσης

Άνθρωποι που συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα θεωρούν δεδομένη την κάθοδο του στην πολιτική αρένα, την οποία γνωρίζει τόσο καλά. Άλλωστε, γι’ αυτόν η πολιτική είναι πόλεμος μέχρις εσχάτων χωρίς κανόνες, όπως έχει αποδείξει στην σχετικώς βραχύβια αντιπολιτευτική και κυβερνητική του θητεία.

Ο ακριβής χρόνος της καθόδου δεν έχει ορισθεί αφού θα συνεκτιμηθεί από την ροή των γεγονότων. Πιστεύει όμως ότι θα ελάσει κηρύσσοντας έναν καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, απορρίπτοντας το αντίστοιχο σύνθημα του «σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο» που έψαχναν σοβαροί αριστεροί πολιτικοί και θεωρητικοί της μεταπολεμικής εποχής, οι οποίοι γνώρισαν τη βαρβαρότητα του «εφηρμοσμένου».

Σύνθημα το οποίο μηρύκαζε ο εν Ελλάδι χώρος που εκπροσωπούσε, και το οποίο ουδόλως πίστευε. Γι’ αυτό δεν το εφήρμοσε κατά την άγρια αντιμνημονιακή του επέλαση («ή εμείς ή αυτοί»), όπως και κατά την σταλινόφρονη διακυβέρνησή του (Novartis, Ινστιτούτο Φλωρεντίας για καθυπόταξη των ΜΜΕ, υπόγεια διασύνδεση αλλά και φανερή συνεργασία με τμήματα της «μισητής» Δεξιάς στη απεχθέστερη μορφή τους, κ.α.).

Η μεθοδικότητα πάντως δεν του λείπει. Στα 50 του δημιούργησε Ινστιτούτο. Η ανακοίνωσή του αρχικά δημιούργησε θυμηδία, καθώς το μορφωτικό του μέγεθος, η πολιτική του οντότητα και η μικρή πολιτική του διαδρομή, δεν δικαιολογούσαν την έπαρση μιας τέτοιας απόφασης.

Όμως παρότι οι εγχώριοι ομιλητές στα εκδηλώσεις του ήταν «προσωπικότητες» από τον χώρο του και άνευ ιδιαίτερης βαρύτητας, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαρη παρουσία με ομιλίες ή χαιρετισμούς ξεχωριστών μορφών από το εξωτερικό. Όπως π.χ. του Μπέρνι Σάντερς (γερουσιαστής ΗΠΑ), του Ενρίκο Λέτα (πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας), της Γιολάντα Ντίαζ (αναπληρώτρια πρωθυπουργός Ισπανίας), και άλλων.

Τώρα ετοιμάζει βιβλίο, όχι για να πει την αλήθεια των εκρηκτικών γεγονότων που έζησε η χώρα υπό τη διακυβέρνησή του, αλλά τη «δική του αλήθεια». Μια διαστρεβλωμένη και ρετουσαρισμένη εκδοχή που θα αποτελέσει (νομίζει) το «πουργκατόριο» για την ανάνηψη εκ νέου στον παράδεισο της εξουσίας.

Παράλληλα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τα «κονέ» - στο εξωτερικό που δεν τον ξέρουν - για να εμφανίζεται ως πολιτική προσωπικότητα μεγέθους. Εξ ου και οι διαλέξεις στο Harvard όπου παρουσίασε σχέδιο για την ανασυγκρότηση των προοδευτικών δυνάμεων… στην Ευρώπη (!) στο TIME (!) ή πρόσφατα στη Le Monde (πάλι θαυμαστικό!).

Στην απελπισία τους για τα αχαμνά δημοσκοπικά ποσοστά που λαμβάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διασπάσεις του, στελέχη του χώρου προσβλέπουν στο πρόσωπό του.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης π.χ. έγραψε: «Μακάρι ο Αλέξης, διδαγμένος και από τα λάθη του - ιδιαίτερα την περίοδο 2019-2023 καθώς και κατά τη φάση της παραίτησης και διαδοχής του - να συμβάλλει με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες του, στην αναγκαία προοδευτική πανστρατιά και νικηφόρα προοπτική».

Βέβαια στη φράση «διδαγμένος από τα λάθη του» θα έπρεπε να μπει ερωτηματικό. Ωστόσο, υπάρχει κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ και τις διασπάσεις του ο οποίος δεν θεωρεί ότι ο Αλέξης έκανε λάθη. Θεωρούν ότι η πτώση του οφείλεται στην υπονομευτική δράση των «μοχλών του συστήματος», όπως ας πούμε τα ΜΜΕ.

Δεν περνά από την κριτική τους το γεγονός ότι τα ισχυρά ΜΜΕ που καταγγέλλουν ως υπεύθυνα για την πτώση του, είναι τα ίδια που στηρίζουν την επάνοδό του. Ούτε προβληματίζονται για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ήταν η μοναδική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας που υπέστη Βατερλό στις εκλογές.

Οι μόνοι που προβληματίζονται είναι τα στελέχη που θα μείνουν εκτός σε υποθετική επιτυχημένη επανεμφάνισή του. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διερωτήθηκε με αφορμή την συνέντευξη:

«Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

«Μυγιάστηκε» ο Πολάκης ο οποίος απάντησε στον Ευκλείδη: « Ευκλείδη προκαλείς αλλά δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δύο φωνήεντα θα στα πω: Πρώτον, όσον αφορά το «Αντισυριζα που μπήκε μες στο Συριζα» εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λέμε απατεώνα το Μητσοτάκη;»

Δεύτερον: Αλίμονο να υπερασπίζαμε μνημονιακές πολιτικές μετά την έξοδο από τα μνημόνια!! Σε εμάς το DNA δεν άλλαξε για να πάθουμε τέτοια ζημιά!».

Οπότε η έλευσις δεν θα είναι απροβλημάτιστη. Κάποιες από τις δάδες που θα βρει ο «Νυμφίος» θα είναι σβηστές ενώ άλλες θα τον πολεμήσουν αφού δεν θα έχουν θέση παρά τω πλευρώ του.