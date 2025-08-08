Λήμνος: Ηλικιωμένοι παρασύρθηκαν στη θάλασσα με φουσκωτό - Επιχείρηση διάσωσης από Λιμενικό και Super Puma (pics&vid)

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στην παραλία Πλατύ της Λήμνου, όταν παιδιά βγήκαν με SUP στη θάλασσα παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, τα παιδιά κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή, όμως η ανησυχία δύο ηλικιωμένων για την τύχη τους τούς οδήγησε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους: Επιβιβάστηκαν στο φουσκωτό σκάφος του ναυαγοσώστη χωρίς άδεια, προκειμένου να τα προσεγγίσουν.

Ωστόσο, η απόπειρά τους εξελίχθηκε σε επικίνδυνο εγχείρημα, καθώς το σκάφος ξέμεινε από καύσιμα πριν καν φτάσουν κοντά στα παιδιά, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τον δυνατό άνεμο προς τα ανοιχτά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμεναρχείο Μύρινας, ρίχνοντας στη «μάχη» δύο περιπολικά σκάφη, ενώ παράλληλα υπήρξε συντονισμός από τον στρατό για την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση διάσωσης.

