Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους 7 από τους 22 κατηγορούμενους - Το Σάββατο η απολογία των άλλων 15

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι επτά πρώτοι κατηγορούμενοι από τους συνολικά 22, που είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες ως μέλη του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών.

Στους επτά κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση, που ανά περίπτωση ορίστηκε σε 10.000 έως και 50.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, φέρονται να έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση.