Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους μετά τα Θεοφάνεια, για ένα σαρανταοκτάωρο σε πρώτη φάση, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των αγροτών, που συμμετείχαν στην πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Οι αγρότες θα κλείσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τρακτέρ και οχήματα τον κόμβο του Μπράλου, «κόβοντας την Ελλάδα στα δύο», όπως ανέφεραν στη συνέλευση τους.

Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στην Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό, στη Σιάτιστα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη Νεστάνη.

Κλειστά θα είναι και τα Νέα Μάλγαρα. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα τελωνεία και στους σταθμούς διέλευσης, Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, όπως και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή και έχει το περιθώριο κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε ένα πραγματικό διάλογο» τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Ε65 Κώστας Τζέλλας και πρόσθεσε: «Αν θέλουν αύριο κιόλας μπορούν να μας καλέσουν σε ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας και να τελειώνει μια και καλή αυτό το 48ωρος αποκλεισμός. Ως πρώτο βήμα. Ο αγώνας δεν σταματάει».

Όπως είπε ο εκπρόσωπός τους Κώστας Ανεστίδης, κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω, όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Θανάσης Σαρόπουλος ενημέρωσε τη συνέλευση των αγροτών για τις συνέπειες της Mercosur, εάν κυρωθεί.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σημειώνεται ότι, έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την απόφαση των αγροτών να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσκεψη έρχεται μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα.

Οι παραγωγοί αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, δίνοντας «περιθώριο» στην κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα αιτήματά τους.