Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στα Μάλγαρα: Μπλόκα για 48 ώρες σε εθνικές οδούς, παραδρόμους και τελωνεία

Στην ομόφωνη απόφαση να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, παραδρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή προχώρησαν οι αγρότες μετά την πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ορισμένα μπλόκα να προχωρήσουν σε αιφνιδιαστικές ενέργειες ακόμη και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής σύσκεψης, όπως συνέβη τις προηγούμενες ημέρες σε Θήβα και Χαλκίδα. Η εν λόγω απόφαση ουσιαστικά θέτει το αγροτικό κίνημα σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης με την κυβέρνηση.

Ουσιαστικά, έγινε δεκτή η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας που ζητούσε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αυτό τον τρόπο.

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων συμμετέχουν εκπρόσωποι από 42 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνολικά εκπροσωπούνται περίπου 80 φορείς, σωματεία και οργανώσεις, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος, τη μαζικότητα και τον υψηλό βαθμό συντονισμού των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως είπε ο εκπρόσωπός τους Κώστας Ανεστίδης, κανένα μπλόκο δεν έκανε πίσω, όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Όπως αναφέρει το thesstoday, οι εκπρόσωποι των μπλόκων διαμηνύουν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δεν αποτελεί επιλογή τακτικής, αλλά αναγκαστική απάντηση στην παρατεταμένη κυβερνητική αδιαφορία και στην πλήρη απουσία πολιτικής βούλησης για ουσιαστικό διάλογο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Οι δρόμοι δεν είναι δικοί τους, είναι δικοί μας. Τους πληρώνουμε με τη δουλειά και τους φόρους μας».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η παρέμβαση των εκπροσώπων του μπλόκου των Σερρών, οι οποίοι έθεσαν με σαφήνεια το πλαίσιο της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων, κάνοντας λόγο για διαρκή και οργανωμένη κλιμάκωση, με κορύφωση τη μαζική παρουσία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Κλιμάκωση, κλιμάκωση, κλιμάκωση και όταν ωριμάσουν οι συνθήκες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα πάμε όλοι μαζί έξω από το Μαξίμου, μαζί με την επιτροπή», ανέφεραν χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα αποφασιστικότητας που επικρατεί στη σύσκεψη.

Κλειστός ο κόμβος της Αρχαίας Νεμέας

Την ίδια ώρα, στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας αγρότες της περιοχής προχώρησαν σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού, συγκροτώντας κοινό μέτωπο με αγρότες από τη Νεμέα, το Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφάλειας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίησή τους αφορά το ίδιο το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, την ώρα που –όπως καταγγέλλουν– η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει ούτε ουσιαστικά ούτε νομοθετικά ούτε ένα από τα 27 σημεία που οι ίδιοι έθεσαν ως προϋπόθεση για να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Τρακτέρ και κινητοποιήσεις στην Αργολίδα

Σημαντική κινητοποίηση σημειώθηκε και στον κόμβο Μαλαχιά στην Αργολίδα, όπου οι αγρότες του τοπικού μπλόκου πραγματοποίησαν συγκέντρωση, δηλώνοντας έτοιμοι για κλιμάκωση των δράσεών τους.

«Τα τρακτέρ βγαίνουν μπροστά, ο δρόμος γίνεται φωνή, η σιωπή τελείωσε. Αν δεν μας ακούνε, θα μας νιώσουν», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας.

Οι αγρότες κινήθηκαν με μηχανοκίνητη πομπή προς το Ενόδιον, όπου συνάντησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τους απέτρεψαν από το κλείσιμο του δρόμου. Τα τρακτέρ παρατάχθηκαν στο πλάι της οδού, με την κυκλοφορία να διεξάγεται προς το παρόν κανονικά. Στη συνέχεια, η πομπή κατευθύνθηκε προς τα Δερβενάκια, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού του δρόμου σε συντονισμό με αγρότες από την Κορινθία, υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία.

Εκτροπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας βρίσκονται σε ισχύ διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στη Θήβα, στο Κάστρο Βοιωτίας και στον ανισόπεδο κόμβο Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η ευθύνη για την κλιμάκωση και την ταλαιπωρία των πολιτών βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, η οποία –παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις– επέλεξε να αγνοήσει πλήρως τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, οδηγώντας τις κινητοποιήσεις σε σημείο χωρίς επιστροφή.

