Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Έκλεισαν την Εθνική οδό στις Μικροθήβες, έβαλαν φωτιά σε άχυρα

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα αγροτικά μπλόκα ανά τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ να βρίσκονται σε εθνικές οδούς και τελωνεία τη στιγμή που οι αγρότες σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως τις γιορτές.

Με καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των κινητοποιήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε, τη σαφή έκφραση των αιτημάτων και της κατάστασης του αγροτικού κόσμου.

Σήμερα Σάββατο, νέο μπλόκο έστησαν οι αγρότες το πρωί του Σαββάτου στις Μικροθήβες Μαγνησίας. Εκεί έβαλαν φωτιά σε άχυρα και πέταξαν γάλα στη μέση του δρόμου, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης της πίεσης προς τις αρχές και την κυβέρνηση.

Μάλιστα, το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί μα πάνω από 200 τρακτέρ να είναι ήδη καθ’ οδόν από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ρήγα Φεραίο, Αγχίαλο και άλλες αγροτικές περιοχές.

Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του Μπράλου

Παράλληλα, εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο. Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός ΑΘηνών - Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε 65.

Αγρίνιο: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Νέες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία

Σημειώνεται ότι κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, ενώ οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας παρά την έντονη δυνατή βροχή οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν δίπλα στα τρακτέρ τους.

Την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα και ότι όποιος αυτή τη στιγμή κάνει οποιονδήποτε διάλογο, υπονομεύει τον αγώνα.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα, στον Μπράλο και στο Κάστρο, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα όλοι κοιτούν προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων.

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες, αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Παράλληλα, ενισχύονται τα μπλόκα γιατί καθημερινά και αύριο, Σάββατο αναμένεται να έρθουν και νέα τρακτέρ στο μεγαλύτερο μπλόκο που έχει στηθεί στην Ελλάδα, αυτό της Καρδίτσας, στον Ε65, όπου λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει και το άλλο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Τρία μπλόκα στην Κάτω Αχαΐα

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Μπλόκα αγροτών στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 της Παρασκευής (5/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει χθες το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο του Προμαχώνα από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε αποκλεισμό, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι την ίδια ώρα έχει ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει κλειστό και το τελωνείο των Ευζώνων.

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα διατηρούν το μπλόκο στο Τελωνείο Κήπων οι αγρότες στον Έβρο. Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ξεκίνησε από το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου.

Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων διεξάγεται κανονικά από μία λωρίδα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα. Επίσης, επιτρέπεται κανονικά η διέλευση σε φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα. Ωστόσο, περίπου 500 φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά, επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου στο ύψος του οικισμού Αρδάνιο και επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού, λίγο πριν από τον οικισμό του Προβατώνα.

Ως ένδειξη καλής θέλησης, οι αγρότες έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τρίτης τη σταδιακή έξοδο από την Ελλάδα σε περισσότερα από 170 φορτηγά-νταλίκες.

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν χθες οι αγρότες της Λέσβου, οι οποίοι έχυσαν γάλα στο δρόμο και έκαψαν σανό.

Η εικόνα στη Μακεδονία – Νέα μπλόκα στο Δερβένι Λαγκαδά και στη Σιάτιστα

Τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, διευρύνονται.

Παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να δημιουργήσουν σήμερα και νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Κοζάνη, νέο μπλόκο δημιουργούν σήμερα στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, όπου έχουν μπει ήδη αγρότες με τα τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόΐο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα. Σημείο συνάντησης μετά τις 12 το μεσημέρι ο κόμβος της Εγνατίας οδού στη Μπάρα Σιάτιστας. Αναμένεται να κλείσει η Εγνατία οδός και στα δύο ρεύματα. Από παραδρομους θα επιτρέπεται η κίνηση των ΙΧ και των λεωφορείων.

Στην Πιερία,υπάρχει αγροτικό μπλόκο στην είσοδο του Αιγινίου, με τους αγρότες να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών.