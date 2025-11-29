Καταστροφές στη Θάσο από τις έντονες βροχοπτώσεις - Δρόμοι ξηλώθηκαν στην Ποταμιά, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα (vids)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel στη Θάσο, με το νησί, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα, να έρχεται αντιμέτωπο με έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel απο το νησί συνοδεύτηκε με εικόνες σημαντικών καταστροφών, ενώ τα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν ακόμα υποχωρήσει.

Στις κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς, η νύχτα ήταν δύσκολη για κατοίκους και αρχές, καθώς μέσα σε λίγες ώρες η συσσωρευμένη ποσότητα νερού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Η ορμή των νερών προκάλεσε καθιζήσεις και «ξήλωσε» τμήματα δρόμων μέσα στην Ποταμιά, ενώ πολλά ισόγεια σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν.

Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη, από τη ραγδαιότητα με την οποία πέφτει το νερό έσκασε γούρνα στην περιοχή όπου ξεκινάει το μονοπάτι του Υψάριου με αποτέλεσμα να ξεχειλίσει και να πλημμυρίσει δρόμους και ιδιοκτησίες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Ο δήμαρχος της Θάσου απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

