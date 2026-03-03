Κατασκοπεία στη Σούδα: Εντολές από το Ιράν λάμβανε ο Γεωργιανός που συνελήφθη

Εντολές από τους «Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν φέρεται να λαμβανε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη τη Δευτέρα με την κατηγορία της κατασκοπείας στη στρατιωτική βάση της Σούδας.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από τις 10 Φεβρουαρίου και και φέρεται να είχε φωτογραφίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με σχετικό φωτογραφικό υλικό να εντοπίζεται στον κινητό τηλέφωνο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος λάμβανε εντολές από το Ιράν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών και παρακολουθούσε στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή. Στο κινητό του βρέθηκε εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι «Φρουροί της Επανάστασης».

Επίσης, είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψή του, προτού εκείνος καταφέρει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.

Οι ομοιότητες με την περίπτωση του Αζέρου

Η υπόθεση έχει πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά την σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους «Φρουρούς της Επανάστασης» του Ιράν.

Περιστατικό με Τούρκο πολίτη

Σημειώνεται ακόμα πως από την περιοχή της Σούδας συνελήφθη και ένας Τούρκος, ο οποίος φέρεται να φωτογράφιζε τις κινήσεις των πλοίων στην περιοχή.

Ωστόσο δεν προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας έπειτα από τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου.