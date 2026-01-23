Κακοκαιρία: Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική (pic)

Η κακοκαιρία της Τετάρτης προκάλεσε αξιόλογες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Με βάση τόσο τα προγνωστικά δεδομένα όσο και τις μετέπειτα καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ο Δείκτης Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (RPI) (Κατηγορία 5) επαληθεύτηκε, καθώς καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως σε Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο και Εύβοια.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (173.8 mm), στo Nομισματοκοπείο (148.4 mm), στο Χαλάνδρι (148 mm) και στο Βύρωνα Αττικής (145.2mm).

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 23:40 της Τετάρτης 21/01/2026, όπως αυτά καταγράφηκαν από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ενώ επισημαίνονται τα 8 μεγαλύτερα.