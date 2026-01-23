Η Βουλή «υιοθετεί» το 9χρονο παιδί του Λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας - Οδύνη στη κηδεία του

Παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος κηδεύτηκε ο σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος, Ανδρέας Αραχωβίτης που έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας.

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρέτησαν τον 53χρονο Ανδρέα που με τον θάνατό του σκόρπισε θλίψη και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι Παράλιο Άστρος Κυνουρίας εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως ήδη έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνης, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το "υιοθετήσει". Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», πρόσθεσε.

Στην εξόδιο ακολουθία βρίσκονται, ο Μητροπολίτης Μαντινείας κ Κυνουρίας κ. Επιφάνιoς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κ ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης.