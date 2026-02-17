Χ. Μαυρίκης: Στο Αυτόφωρο για να δικαστεί - Ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του

Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου λάμψης), απείθεια , απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας έχει ασκηθεί στον Χρήστο Μαυρίκη.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη στα Σπάτα, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Ο Χρ. Μαυρίκης μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε έχει οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Το χρονικό

O Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση υποκλοπών, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (16/02).

Νωρίτερα, ο κ. Μαυρίκης είχε πυροβολήσει στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα και στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» μέσα στο σπίτι.

Η μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε περίπου στις 18:40 στην οδό Ήμερου Πεύκου, όταν ο επονομαζόμενος «αρχικοριός» πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προτού «ταμπουρωθεί» μέσα στην οικία του.

Στο σημείο, εκτός των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, βρέθηκε και ειδικός διαπραγματευτής, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση με ασφάλεια.

Γύρω στις 00:10, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του, ωστόσο ο γνωστός και ως «αρχικοριός» δεν βρέθηκε μέσα στον χώρο. Αμέσως ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες στο οικόπεδό του καθώς και σε κοντινές εκτάσεις της περιοχής για τον εντοπισμό του.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, τελικά λίγο πριν τις 12:30 ο Μαυρίκης εντοπίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Τα στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα μεγάλο κομβόι οχημάτων, μεταξύ αυτών και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα, αναχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς ήταν καλά στην υγεία του, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Σημειώνεται ότι, πρόκειται για τον καταδικασμένο στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989, γνωστό ως «αρχικοριό», ενώ έχει επίσης καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα. Για την τελευταία υπόθεση, τον Μάιο του 2025, είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.