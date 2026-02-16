Σπάτα: Πυροβόλησε στον αέρα και κλείστηκε στο σπίτι του ο Χρ. Μαυρίκης - Στο σημείο η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Χρήστος Μαυρίκης παραμένει οχυρωμένος στο σπίτι του στα Σπάτα, μετά από πυροβολισμούς στον αέρα που προκάλεσαν αναστάτωση στη γειτονιά, όπως αναφέρει η Καθημερινή, ενώ το περιστατικό μεταδίδει και το Αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές και αμέσως μετά να αποσύρθηκε στο εσωτερικό της οικίας του.

Πρόκειται για τον καταδικασμένο στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989, γνωστό ως «αρχικοριό», ενώ έχει επίσης καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας σε βάρος της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα. Για την τελευταία υπόθεση, τον Μάιο του 2025, είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Στο σημείο, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και να δοθεί ειρηνική λύση.