Φωτιά στο ύψωμα Μερέντα Κουβαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτο στο ύψωμα Μερέντα, στην περιοχή του Κουβαρά.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, επιχειρούν στο σημείο. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Η εστία εντοπίζεται κοντά στην οδό Μυρρινούντος, σε μικρή απόσταση από το πάρκο Κουβαρά.