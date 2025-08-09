Φωτιά στο ύψωμα Μερέντα Κουβαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
09/08/2025 • 14:23
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτο στο ύψωμα Μερέντα, στην περιοχή του Κουβαρά.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, επιχειρούν στο σημείο. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Η εστία εντοπίζεται κοντά στην οδό Μυρρινούντος, σε μικρή απόσταση από το πάρκο Κουβαρά.

