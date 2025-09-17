Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καματερό Αττικής: Επιχείρησαν και εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό, Αττικής το μεσημέρι της Τετάρτης.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα.

Στο σημείο επιχειρούν και εναέρια μέσα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες OTA.