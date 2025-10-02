Φωτιά στις Μαλάδες Ηρακλείου – Ήχησε το 112, κινητοποιήθηκαν εναέρια και επίγεια μέσα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι στην περιοχή Μαλάδες του Ηρακλείου Κρήτης, με το 112 να καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025



Η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα στον ποταμό «Δρακουλιάρη», ξεκίνησε από καλαμιώνες, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.



Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθιστούν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.