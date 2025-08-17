Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Εύβοιας (pics)
17/08/2025 • 08:51 / Τελευταία Ενημέρωση: 09:04
Ελλάδα
Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά ξέσπασε στις 5 το πρωί της Κυριακής 17/8 σε δασική έκταση στο χωριό Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: 

Πηγή φωτογραφιών: evima.gr

