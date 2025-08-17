Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Εύβοιας (pics)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά ξέσπασε στις 5 το πρωί της Κυριακής 17/8 σε δασική έκταση στο χωριό Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή φωτογραφιών: evima.gr