Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Μεσοχώρια Εύβοιας (pics)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας, σημαίνοντας συναγερμό στο πυροσβεστικό σώμα.
Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά ξέσπασε στις 5 το πρωί της Κυριακής 17/8 σε δασική έκταση στο χωριό Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Πηγή φωτογραφιών: evima.gr