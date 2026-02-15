Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι - Προβλήματα από την κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας (pics)

Παρά τη σταδιακή επανεκκίνηση ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το απόγευμα σε επιλεγμένα λιμάνια της χώρας, η εικόνα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες παραμένει εύθραυστη, καθώς ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στις 17:00 απέπλευσε το Blue Star Chios από τον Πειραιά με προορισμούς Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο. Μισή ώρα αργότερα αναχώρησε το Blue Star Naxos για Σύρο, Πάρο, Νάξο, Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κατάπολα, ενώ στις 18:00 απέπλευσε το Blue Star Paros για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο και Θεσσαλονίκη.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό Διαγόρας, με προορισμό Χίο και Μυτιλήνη, παραμένει δεμένο στον Πειραιά, με το ενδεχόμενο αναχώρησης να εξετάζεται αργότερα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς Ηράκλειο και Χανιά.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφήνας τα πλοία κινούνται μόνο έως Μαρμάρι, ενώ σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το Λαύριο. Κλειστή παραμένει και η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως και 9.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι, με σφοδρότητα έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας το νέο κύμα κακοκαιρίας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα με κατολισθήσεις και αποκλεισμένο οδικό δίκτυο. Σε συναγερμό ο νομός Πρέβεζας λόγω κατολισθήσεων, εκτροπές κυκλοφορίας στην εθνική οδό Τρίπολης-Πύργου και πλημμύρες στο παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας.

Στην Πρέβεζα, ολόκληρος ο νομός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις απειλούν οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Τα συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διασφαλίσουν την κυκλοφορία, ενώ οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο νέων καταπτώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα. Οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρίας (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης.

Ειδικότερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.

Στο νησί της Σαμοθράκης απαγορεύεται -μέχρι και την ύφεση της κακοκαιρίας- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές.

Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης.

Λήμνος: Υποχώρησε από την κακοκαιρία το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα

Ταυτόχρονα, υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

«112» σε Χίο και Σέριφο

Υπενθυμίζεται ότι, το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι, θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο. Το μεσημέρι σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, οι κάτοικοι της Χίου, κλήθηκαν να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής.

Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Στο λιμάνι της Χίου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά. Μπροστά από το Ξενοδοχείο «Χανδρής», το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς.

Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές.Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Ήπειρος

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει από τον Νοέμβριο έχουν επιβαρύνει το έδαφος, με αποτέλεσμα κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων σε διάφορες περιοχές.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο». Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το έδαφος να έχει σηκωθεί και να έχει σχηματιστεί μεγάλη ρωγμή, ενώ ένα αυτοκίνητο χρειάστηκε γερανό για να απομακρυνθεί.

Σε ανάρτησή του ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ενημερώνει ότι υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην δεύτερη επαρχιακή οδό Ιωαννίνων Πραμάντων εξαιτίας της μεγάλης καθίζησης που σημειώθηκε σε μήκος περίπου 60 μέτρων.

Η Πρέβεζα είναι σε συναγερμό μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, όπου οι συνεχείς πτώσεις βράχων δημιουργούν πρόβλημα στο δίκτυο, με την Περιφέρεια Ηπείρου να τοποθετεί προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Στην περιοχή της Μυρσίνης, έγινε μεγάλη κατολίσθηση, ενώ επίσης και στην περιοχή του Μύτικα ο παραλιακός δρόμος έχει στην κυριολεξία διαλυθεί με θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από συνεχείς βροχοπτώσεις να έχουν πλημμυρίσει.

Επίσης πλήγματα δέχεται και η περιοχή της Πάργας, όπου αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, όπως επίσης πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Δήμος και Περιφέρεια βρίσκονται επί ποδός με μηχανήματα να προσπαθούν να κρατήσουν ανοικτές τις βασικές προσβάσεις, ωστόσο οι αρμόδιοι προειδοποιούν πως αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, τότε θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και ενδέχεται η κατάσταση να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο.

Κατάκολο

Στο Κατάκολο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στερέωσης του βράχου που αποκολλήθηκε από το βουνό, χθες Σάββατο (14/2) και αποτελεί κίνδυνο για κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο επιχείρησε ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών, οι οποίοι σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο.

Μάλιστα υπάρχει σύσταση προς τους κατοίκους των σπιτιών που απειλούνται να μην μείνουν σε αυτά καθώς ακολουθεί και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες δύο ημέρες.

Τρίπολη

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, όπου καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου, που εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, παραμένει κλειστός λόγω συνεχών κατολισθήσεων. Παρά γεγονός ότι ο δρόμος δεν έχει δοθεί επίσημα σε κυκλοφορία, πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν, καθώς αποτελεί βασική σύνδεση για τα χωριά.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από την πλευρά της, τονίζει ότι δεν έχει παραλάβει το έργο από την κατασκευάστρια εταιρεία, επικαλούμενη ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών. Παρά τη δέσμευση του υφυπουργού Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, για πρόσθετη εργολαβία 3 εκατ. ευρώ, το έργο παραμένει στάσιμο.

Κέρκυρα

Η Κέρκυρα, βιώνει πρωτοφανή φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων με πάνω από 1.700 χιλιοστά νερού να έχουν πέσει στην πόλη και έως 2.300 χιλιοστά στα ορεινά της Κέρκυρας. Πρόκειται για πρωτοφανή ποσότητα νερού, που υπερβαίνει κάθε προηγούμενο, με σοβαρές συνέπειες για το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην παραλία του Αρρίλα από τα πιο τουριστικά θέρετρα του νησιού, ο δρόμος έχει καταστραφεί εντελώς. Οι πλάκες έχουν σπάσει, ενώ χείμαρροι και ποτάμια έχουν διαβρώσει το έδαφος σε τέτοιο βαθμό που καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση ακόμα και για πεζούς. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί και στην Παλαιοκαστρίτσα, στους Λάκωνες και σε όλη τη δυτική Κέρκυρα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις συνδέσεις μεταξύ χωριών και τουριστικών περιοχών.

Αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» πολλές περιοχές της χώρας

Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στο Ρέθυμνο οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούσαν τα 460 μg/m³ στις 13:30.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έχουν καταγραφεί στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 km/h), στον Εύδηλο Ικαρία (115 km/h) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 km/h).

Χάρτης του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ με τη μέγιστη ημερήσια ριπή ανέμου έως σήμερα στις 13:40.

Πίνακας του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ με τις συγκεντρώσεις PM10 στον σταθμό ποιότητας αέρα στο Ρέθυμνο έως σήμερα στις 13:30

Δορυφορική εικόνα του ευρωπαϊκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα προβλήματα από το έντονο καιρικό φαινόμενο είναι μεγάλα, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, με το νέφος της σκόνης που περιέχει και μικροσωματίδια, επικίνδυνα για την υγείας, να έχει απλωθεί στη χώρα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μάλιστα, αύριο Δευτέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για την αποφυγή προβλημάτων υγείας.

Το φαινόμενο, που ξεκίνησε από την έρημο της Σαχάρας, έχει καλύψει τα εμβληματικά τοπόσημα της πρωτεύουσας με ένα παχύ στρώμα θολούρας, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Συστάσεις των ειδικών

Παράλληλα, μιλώντας στην ΕΡΤ η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται στα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό. «Τα τελευταία χρόνια τη βιώνουμε όλο και πιο συχνά» είπε κάνοντας λόγο για πολλαπλές επιπτώσεις τόσο όσον αφορά τις αλλεργίες αλλά και προβλήματα στην καρδιά.

Όπως είπε τα παιδιά, οι ενήλικες και οι εγκυμονούσες θα πρέπει να μη κυκλοφορούν δίχως μάσκα προστασίας. «Εάν η ένταση είναι πολύ μεγάλη μπορεί να γίνει μια σημαντική επιβάρυνση στην υγεία των ατόμων», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα προστασίας:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες. Χρήση μάσκας: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας.

Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας. Προστασία εσωτερικών χώρων: Διατήρηση των παραθύρων κλειστών τις ώρες αιχμής του φαινομένου και χρήση ιονιστών ή καθαριστών αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.

Δείτε φωτογραφίες από την αφρικανική σκόνη που έχει καλύψει διάφορες περιοχές της χώρας:

