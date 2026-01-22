Έπεσε το νερό μισού χρόνου σε μια μέρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ποιες περιοχές θα πληγούν σήμερα

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Αττική να συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσά υετού, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν από το πρωί της Τετάρτης 21/01 σε περιοχές της Αττικής, της Ανατολικής Πελοποννήσου, της Εύβοιας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της έντονης κακοκαιρίας που επηρέασε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 20:00 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν:

Παπάγου Αττικής: 146,4 χιλιοστά

Τακτικούπολη Τριζηνίας: 130,4 χιλιοστά

Βύρωνας Αττικής: 126,4 χιλιοστά

Τα δεδομένα αποτυπώνονται στον Χάρτη 1, ο οποίος παρουσιάζει τον συνολικό ημερήσιο υετό από το σύνολο των αυτόματων σταθμών του δικτύου Meteo.gr.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως τις 19:30σημειώθηκαν πολύ υψηλά ποσά βροχής τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα ανατολικά και νότια προάστια, όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

Συνολικά, η 24ωρη κατανομή της βροχόπτωσης σε ολόκληρη τη χώρα για την Τετάρτη 21/01/2026 βασίστηκε σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου Meteo.gr. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν στην Αττική, με το συνολικό ύψος υετού στον σταθμό του Παπάγου να φτάνει ακόμη και τα 174 χιλιοστά σε πλήρη ημερήσια καταγραφή.

Την ίδια ώρα, για το ύψος της βροχής που έπεσε χθες χαρακτηριστικά είναι όσα είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου που ανέφερε ότι «το νερό μισού χρόνου έπεσε σε μια ημέρα» και μίλησε για «ασήκωτες» ποσότητες νερού.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που θα πληγούν σήμερα

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη (20/1), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).