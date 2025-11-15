Greek Mafia

Στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου στην περιοχή της Αράχωβας, προχώρησε σήμερα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν μετά από επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στην Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, κατά την διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν και 5 όπλα. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες συνεχίζονται και σε σπίτια στην περιοχή της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κριθεί αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραΐβάζ, στις 9 Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023.

Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών, ενώ είχε αποδώσει το κίνητρο στις αποκαλύψεις που είχε προαναγγείλει για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας ο δημοσιογράφος. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν για την «εκτέλεση» του συμβολαίου θανάτου.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν άτομα γνωστά στις Αρχές και είχαν απασχολήσει για εκβιασμούς και ληστείες ενώ φέρεται να έχουν σχέσεις με τα κυκλώματα της νύχτας.

Το χρονικό του εγκλήματος στην Αράχωβα

Η εκτέλεση του «Μάγειρα» σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σε πολυτελές ξενοδοχείο Ρώσου επιχειρηματία στον Επτάλοφο Φωκίδας, κοντά στην Αράχωβα. Το θύμα δέχθηκε καταιγισμό πυρών από καλάσνικοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάζνικοφ.

Την αστυνομία ειδοποίησε μια γυναίκα που φέρεται να ήταν μαζί του. Η κατάθεσή της θεωρείται καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε ταξιδέψει για το Σαββατοκύριακο στο δημοφιλές ορεινό θέρετρο με μια γυναίκα και δύο ακόμη ζευγάρια.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο 41χρονος βρισκόταν στο μπαλκόνι του δωματίου του. Οι δράστες, όπως όλα δείχνουν του είχαν στήσει ενέδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του τη στιγμή που βγήκε μόνος του στο μπαλκόνι. Ο Γιάννης Λάλας έπεσε αμέσως νεκρός, καθώς οι σφαίρες τον βρήκαν σε όλο του το σώμα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον εντόπιξσαν πεσμένο στο έδαφος μέσα σε λίμνη αίματος. Δεν αποκλείεται να προσπάθησε να διαφύγει τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, το θύμα δέχτηκε πυροβολισμούς από δύο καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι. Δύο εκ των τριών όπλων, ένα καλάσνικοφ και το εννιάρι, εγκαταλείφθηκαν μέσα στο καμένο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο που δολοφονήθηκε ο Γιάννης Λάλας.

Τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών εξαρχής θεώρησαν τη δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα ως ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.

Οι δράστες διέφυγαν με ένα όχημα το οποίο εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν μετά με άλλο όχημα.

Υπό εξέταση είναι το σενάριο να σχετίζεται με μαφιόζικες οργανώσεις, καθώς όταν ήταν έγκλειστος, φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει βαρυποινίτη στέλεχος της ”greek mafia” κατ’ εντολή του ίδιου του φερόμενου αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας λαθραίων τσιγάρων. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν μάλιστα, το συμβόλαιο θανάτου να σφραγίστηκε στις φυλακές.

Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης, ενώ οι δράστες διέφυγαν τελικά οπλισμένοι τουλάχιστον με το ένα καλάσνικοφ, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είχαν και άλλο όπλο. Πάντως, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα «ξεφορτωθούν» και το δεύτερο καλάσνικοφ αφού πλέον τους συνδέει άμεσα με τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος είχε δεχθεί και τον Μάιο του 2025 δολοφονική επίθεση στα Άνω Λιόσια, επίσης με καλάσνικοφ. Τότε είχε σωθεί χάρη στη θωρακισμένη Mercedes του, η οποία δέχθηκε τα πυρά λίγο μετά την αποχώρησή του από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για εκείνη την επίθεση είχαν ερευνηθεί συγκεκριμένα άτομα, χωρίς ωστόσο να προκύψουν συλλήψεις.