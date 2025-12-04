ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για τα συνθήματα στο πολιτικό γραφείο του Βαρτζόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την αναγραφή συνθημάτων με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, τον περασμένο Ιούλιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 31, 30 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από κοινού.

Την ευθύνη για την ενέργεια είχε αναλάβει ο «Ρουβίκωνας», με ανάρτησή του στον λογαριασμό που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, επίθεση με συνθήματα στους τοίχους και τρικάκια πραγματοποίησε ο «Ρουβίκωνας» στην είσοδο του γραφείου του υφυπουργού Υγείας και βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Δημήτρη Βαρτζόπουλου στις 7 Ιουλίου.

Η ΝΔ είχε καταδικάσει την επίθεση ως «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

«Η επίθεση του Ρουβίκωνα στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού Υγείας και βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Δημήτρη Βαρτζόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων. Τα στελέχη και οι βουλευτές μας δεν τρομοκρατούνται ούτε εκφοβίζονται. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους», ανέφερε η ανακοίνωση που είχε εκδοθεί τότε από το κόμμα.