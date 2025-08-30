Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Υπηρεσία, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις για τις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί.

Το δελτίο αναφέρει:

«Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Για «ένα καλά οργανωμένο μέτωπο, που θα επηρεάσει σε λίγες ώρες τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες» κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο X ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.