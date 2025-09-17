Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στον δήμο Πατρέων για τους πληγέντες της πυρκαγιάς του Αυγούστου

Με έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 84.390 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος Πατρέων για την υποστήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην υποστήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025, για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.

Όπως σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ολοκληρώθηκαν σε μόλις δύο ημέρες «χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών» και προσθέτει ότι αυτό κατέστη δυνατό «λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης».

Παράλληλα τονίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων απέστειλε πριν από λίγες ημέρες τους φακέλους των δικαιούχων, «συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Όπως επισημαίνεται, «βάσει της ισχύουσας διαδικασίας, η υπηρεσία του Δήμου οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός τριμήνου από την παρούσα απόφαση, απολογιστικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει:

Το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους

Κατάσταση ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ. και το ποσό των δικαιούχων».

Τέλος, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι λίγες ημέρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κ. Κατσαφάδος μετέβη στην Πάτρα, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τους αρμόδιους του δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κατά τη διάρκεια των οποίων δόθηκαν σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την υποστήριξη των πληγέντων.