Έκρηξη με γκαζάκια στο κτίριο του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Προκλήθηκαν μικρές φθορές

Μικρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στην είσοδο του κτιρίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τη χθεσινοβραδινή έκρηξη, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, στη Λ. Συγγρού.

Πηγή φωτ.: Eurokinissi/ Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη που σημειώθηκε από γκαζάκια προκλήθηκε μαύρισμα στην τοιχοποιία, έσπασαν κάποια τζάμια από την εξωτερική θύρα, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε, ούτε εντοπίστηκαν φθορές σε παρακείμενα οχήματα. Στο σημείο πήγαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας.