Κατοικία στη Β. Ελλάδα: Aυξημένες τιμές, έντονη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα και μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή

Η αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου, με τις τιμές πώλησης και ενοικίασης να καταγράφουν αυξήσεις, ενώ η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρά και λειτουργικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς και τον δείκτη SPI του Spitogatos, που αποτυπώνει την εξέλιξη των ζητούμενων τιμών μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις της περιφέρειας εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, αλλά και κοινά χαρακτηριστικά: προτίμηση για μικρότερα ακίνητα, κυριαρχία παλαιότερων κατοικιών, έμφαση στην ανακαίνιση και στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ισχυρή πίεση στις τιμές των ενοικίων.