Επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις, λίγες μέρες μετά την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στην περιοχή.

Εντός και εκτός του κτιρίου που ανήκει στο πανεπιστήμιο Κρήτης και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους.

Οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με το CretaLive, αναφέρουν ότι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις ατόμων, που έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση πριν από λίγες ημέρες στον Μάκη Βορίδη, και σε τέσσερις προσαγωγές. Οι πέντε συλλήψεις αφορούν άτομα, δύο γυναίκες και τρεις άνδρες, που βρέθηκαν να κοιμούνται στο κτήριο, ενώ έγινε μια ακόμα σύλληψη ατόμου, εκτός κτηρίου.

H εισβολή των αστυνομικών έγινε στις 5:30 το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η επίθεση με στόχο τον πρώην υπουργό έγινε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κ. Βορίδης με την οικογένειά του και φίλους του πήγαν για φαγητό σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του.

Αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί, ο ταραξίες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Ο Μάκης Βορίδης, σε σχετική δήλωσή του, χαρακτήρισε τους δράστες «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς», υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση ήταν «απρόκλητη».

«Τους γνωρίζω καλά και ούτε με αιφνιδιάζουν ούτε με τρομάζουν οι ανάρμοστες ενέργειές τους. Έχω βιώσει κάτι ανάλογο σε όλη μου τη ζωή. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν έδειξαν σεβασμό ούτε στην οικογένειά μου - ανάμεσά τους και η 12χρονη κόρη μου - ούτε στα παιδιά άλλων οικογενειών που βρισκόντουσαν στο εστιατόριο, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την παρέα μας», τόνισε.

Και καταλήγοντας, επισήμανε: «Δυστυχώς, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να εξαλειφθεί η βία από την ακροαριστερά».