Δίκη Βαλυράκη: Δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Υπόλογοι ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης θα βρεθούν οι λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021, σύμφωνα με δήλωση που κατέθεσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην δίκη ενώπιον του ΜΟΔ των δύο, κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από κοινού, ψαράδων.

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του δικαστηρίου, οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη κατέθεσαν έγγραφη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι με διάταξη της Εισαγγελίας του δευτεροβάθμιου Ναυτοδικείου παραγγέλθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο αξιωματικών του Λιμενικού για δύο αδικήματα. Όπως είπε στο ΜΟΔ ο εκ των συνηγόρων της οικογένειας Νίκος Κωνσταντόπουλος, με την υπ' αριθμόν 35/2025 διάταξη της εισαγγελίας Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (σ.σ. δευτεροβάθμιο Ναυτοδικείο) γίνονται εν μέρει δεκτές οι προσφυγές της οικογένειας και του αυτόπτη μάρτυρα Βαγγέλη Ασμάνη και παραγγέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του λιμενάρχη Χαλκίδας και του λιμενάρχη Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο, η θέση της οικογένειας είναι ότι στη διερεύνηση της υπόθεσης Βαλυράκη υπήρξαν μεθοδεύσεις «παρακρατικές και παραθεσμικές» με σκοπό να τεθεί στο αρχείο ο φάκελος ως ατύχημα. Η δίωξη που ασκείται, όπως τονίζει η πλευρά της οικογένειας Βαλυράκη έχει στόχο τη διερεύνηση των ενεργειών των δύο λιμενικών που φέρονται να χάλκευσαν δήλωση και να πίεσαν τον κ. Ασμάνη να ανακαλέσει και να δηλώσει αναληθώς ότι δεν ήταν αυτόπτης. Κατά την Υποστήριξη της Κατηγορίας, σε αυτό το πλαίσιο οι λιμενικοί επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την μαρτυρία του αυτόπτη κ. Ασμάνη ο οποίος ισχυρίζεται ότι είδε τους δύο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία ψαράδες, να επιτίθενται,στην θάλασσα ανοιχτά της Ερέτριας, στον Σήφη Βαλυράκη που είχε βγει με το σκαφάκι του.

«Η εξέλιξη αυτή είναι συγκλονιστική» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος για την παραγγελία της Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου, επισημαίνοντας ότι η άσκηση ποινικής δίωξης «αποκαλύπτει ότι στελέχη του λιμεναρχείου επιχείρησαν με μεθοδικό τρόπο να αμφισβητήσουν τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα Ασμάνη». Ο κ. Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι η άσκηση δίωξης «τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών Βαλυράκη και αναδεικνύει τις ευθύνες του τότε εισαγγελέα Χαλκίδας». Σε άλλο σημείο της δήλωσής του ο κ. Κωνσταντόπουλος είπε: «Γιατί οι επίορκοι λιμενικοί ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο αρχείο; Για να προκριθεί η εκδοχή του ατυχήματος και να μην ερευνηθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας».

Από την άλλη πλευρά, η συνήγορος των δύο ψαράδων είπε ότι επιθυμία της υπεράσπισης είναι να εξεταστεί ενδελεχώς η υπόθεση και να αποδειχθεί η αλήθεια, ζητώντας να «γίνεται με προσοχή οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο των κατηγορουμένων για να μην υπάρξει συκοφαντική δυσφήμιση». Σημείωσε επίσης πως ο κ. Ασμάνης θα εξεταστεί στο δικαστήριο «για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του».