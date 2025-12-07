Δ. Αναστασόπουλος: Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ποιος θα είναι πραγματικός πρόεδρος όλων των δικηγόρων και ποιος θα είναι τοποτηρητής κομμάτων

«Οι μάσκες έπεσαν. Και μάλιστα με πάταγο. Από το πρωί, κορυφαία στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης καλούν ανοιχτά σε στήριξη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, ως δήθεν ανεξάρτητης υποψηφιότητας.

Με τελευταίους τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου. Είχε προηγηθεί η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Σύριζα Κ.Ζαχαριάδη» αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Όπως γράφει ο κ. Αναστασόπουλος: «Τα ίδια κόμματα που σπίλωναν τη δική μου υποψηφιότητα ως κομματική, ακόμη και κυβερνητική. Χωρίς την παραμικρή αντίδραση του "ανεξάρτητου" και "μη κομματικού" ανθυποψηφίου μου, που δημιουργεί έτσι πολλά πολιτικά γραμμάτια προς εξόφληση στους αυτόκλητους (;) υποστηρικτές του.

Γιατί φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ποιος είναι κομματικός, και ποιος όχι, ποιος έχει βαρίδια και ποιος όχι, ποιος θα είναι πραγματικός πρόεδρος όλων των δικηγόρων και ποιος θα είναι τοποτηρητής κομμάτων, παρατάξεων και πολιτικών προσώπων».

«Είναι, δε, κοπιώδης και απροσχημάτιστη και η προσπάθεια του νυν Προέδρου να εκλέξει τον εκλεκτό του. Γιατί άραγε;

Φαίνεται καθαρά πια ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Όλοι στις κάλπες, για μια ηχηρή απάντηση σε όσους προσπαθούν να αλώσουν τον Σύλλογο και να τον κάνουν κομματικό έρμαιο. Σε όσους επιζητούν μια κομματική νίκη, οδηγώντας τη δικηγορία σε μια βαριά ήττα», καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Αναστασόπουλος.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου, για την επόμενη τετραετία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, θα συνεχισθούν αύριο Δευτέρα.