Βραδιά Ερευνητή 2025: Ένα μοναδικό ταξίδι στο Σύμπαν στην Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Ελληνογερμανική Αγωγή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φιλοξενεί τη Βραδιά Ερευνητή 2025 την Παρασκευή 26.09.2025, από τις 17.00 μέχρι τις 23.00 στην Παλλήνη.

Σε συνδυασμό με τον εορτασμό των 20 χρόνων της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και με την ανακήρυξη του 2025 ως Διεθνούς Έτους Κβαντικής Επιστήμης, η Ελληνογερμανική Αγωγή έχει σχεδιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα παρουσιάσεων και δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες με στόχο να φέρει πιο κοντά σε όλους την έρευνα για τον «Κόσμο τον Μικρό τον Μέγα»!



Η Βραδιά Ερευνητή αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή για την επιστήμη της Ευρώπης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 370 Ευρωπαϊκών πόλεων και σημαντικού αριθμού φορέων από τον χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας και της Εκπαίδευσης.



Οι εκδηλώσεις στην Ελλάδα διοργανώνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Βαρύτητας (EGO-Virgo), το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας (INFN), το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Γαλλίας (CNRS) και το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ισπανίας (IFAE).

Η Βραδιά διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας PICO «Φυσική για Όλους» και το ταξίδι ξεκινά από τον παράξενο μικρόκοσμο και τα θεμέλια της κβαντομηχανικής, της σημαντικότερης ανθρώπινης απόπειρας να τον κατανοήσει.

Παρουσιάζονται διαδραστικές εφαρμογές με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας και ρίχνεται φως στις μυστήριες αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας και ύλης. Οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν για τις εφαρμογές της κβαντομηχανικής στην καθημερινότητά, μέσα από την ανάπτυξη και χρήση νανοϋλικών αλλά και την προηγμένη έρευνα στη μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων στα πειράματα του CERN



Επιπλέον, στην εκδήλωση θα υπάρξει παρατήρηση του φθινοπωρινού ουρανού από τα τηλεσκόπια στο Αστεροσκοπείο του Σχολείου καθώς και προβολές από φορητό πλανητάριο «Planetarium on the Go».



Με χρήση εικονικής πραγματικότητας οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στο Ηλιακό μας σύστημα, θα μελετήσουν τον Ήλιο και τις Ηλιακές καταιγίδες και θα συζητήσουν με ερευνητές για τη διαστημική τεχνολογία και διαστημικές αποστολές.



Θα παρουσιασθεί επίσης στολή που σχεδιάζεται για μελλοντική αποστολή από την Αυστριακή Υπηρεσία Διαστήματος και χρησιμοποιήθηκε από μαθητές στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους ως «δόκιμων αναλογικών αστροναυτών». Μέσα από το πρόγραμμα, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πώς είναι η καθημερινότητα ενός αστροναύτη, ποιες είναι οι διατροφικές του συνήθειες και πώς γυμνάζεται για να μπορεί να επιβιώσει σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ελληνογερμανικής Αγωγής, το ταξίδι θα επεκταθεί από τη «διαστημική γειτονιά» στα βάθη του σύμπαντος και θα εξηγήσει στους επισκέπτες το πώς οι ερευνητές μελετούν το σύμπαν υπό το πρίσμα της πολυμηνυματικής Αστρονομίας, μετρώντας βαρυτικά κύματα, αναδιπλώσεις του χωροχρόνου που παράγονται από βίαιες κοσμικές συγκρούσεις και φθάνουν ως και τη Γη μας και μετρώντας κοσμικά νετρίνο, τα «σωματίδια φαντάσματα» της φύσης που διασχίζουν το σύμπαν και την ύλη και ανιχνεύονται στη βαθιά θάλασσα και τον πάγο.

Τέλος, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα προβάλλουν τις έρευνές τους στο πλαίσιο του συνεδρίου ΙδΕΑ με τις παρουσιάσεις να συνοδεύονται από συναρπαστικά παιχνίδια και διαδραστικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους αλλά και από δημιουργικές δράσεις που συνδέουν την τέχνη με την επιστήμη.



Για περισσότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://picoproject.gr/athens-ae/