Βορίζια: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου σήμερα - Η αστυνομία αναζητεί τρία άτομα

Ο απολογισμός στα Βορίζια Ηρακλείου μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών είναι δύο νεκροί, ένας 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μία 56χρονη νοσοκόμα, η οποία είχε βρεθεί στο χωριό, προκειμένου να τελέσει μνημόσυνο στον πατέρα της και εντελώς τυχαία βρέθηκε εν μέσω πυρών και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η διαμάχη τους αφορούσε κάποια βοσκοτόπια, μία υπόθεση ζωοκλοπής και το μαχαίρωμα ενός νεαρού, ενώ υπήρχε και ιστορικό με ανταλλαγή πυροβολισμών πέρσι το καλοκαίρι. Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος.

Οι τελευταίες στιγμές και ο φόβος για νέα επεισόδια

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, στο χωριό υπάρχουν δύο διακριτές γειτονιές και η αφορμή για να ξεκινήσει το κακό ήταν η ανέγερση ενός σπιτιού. Από την έκρηξη και μετά ξεκίνησε η ένταση με τα νεαρά μέλη των δύο οικογενειών να παίρνουν τα όπλα το Σάββατο και να ανταλλάσουν πυροβολισμούς μέσα στο χωριό

Από τη μία πλευρά ήταν δύο ζευγάρια αδελφών, από τη μια οικογένεια που είχε αγοράσει το επίμαχο σπίτι, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν πυρ σε βάρος των κατοικιών της οικογένειας του 39χρονου.

Από την άλλη πλευρά ο 39χρονος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να πήρε το αυτοκίνητό του μαζί με έναν συγγενή του, ο οποίος και αυτός ακολούθησε με το δικό του όχημα. Πέρασαν στη γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας και εν κινήσει άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Υπήρξε απάντηση και ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των δύο πλευρών. Σε εκείνο το σημείο ο 39χρονος φέρεται να δέχτηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Αγωνία για την κηδεία και την επόμενη μέρα στο χωριό

Σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 αναμένεται η τέλεση της κηδείας του 39χρονου με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πολύ αυστηρά για να μην υπάρξει συνέχεια.

Η πομπή θα περάσει μέσα από τη γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας, οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί.

Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί 18 κατοικίες, ενώ οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες, φαράγγια και ποιμνιοστάσια — χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι φανερό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί. Επίσης, δεν έχουν εντοπιστεί τρεις από αυτούς. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Σημειώνεται πως ο γιος της 56χρονης που έχασε τη ζωή της βρίσκεται ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται και αναζητείται. Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, ενώ στην ευρύτερη δικογραφία συγκαταλέγονται κατηγορίες για παράβαση περί όπλων, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης περιουσίας.

Τα σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, νηπιαγωγεία) στα Βορίζια και στο Ζαρό θα είναι κλειστά σήμερα, ενώ στην περιοχή αναμένονται παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τη στήριξη των μαθητών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων στο ΕΡΤnews, οι ντόπιοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, ωστόσο δεν τους έκανε εντύπωση και στη συνέχεια κατάλαβαν την έκταση των γεγονότων.

Σχετικά με την βομβιστική επίθεση, δεν προκύπτει από την Ελληνική Αστυνομία ότι την έκανε ο 39χρονος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών έλειπε από το χωριό εκείνη τη μέρα, ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει ταυτοποιηθεί το ποιος τελικά έβαλε τη βόμβα.