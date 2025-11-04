Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στον ναό που τελείται η κηδεία της 56χρονης - Σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Κορυφώνεται η αγωνία στην Κρήτη μετά τη δεύτερη κηδεία σήμερα, της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Η υπόθεση, που έχει ήδη δύο νεκρούς, προκαλεί φόβους μήπως εξελιχθεί σε βεντέτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως τονίζουν οι τοπικοί παράγοντες και οι εγκληματολόγοι υπάρχει διάχυτη ανησυχία πως η τραγωδία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για νέο κύκλο αίματος.

Συγκεκριμένα, δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο χωριό Αλικιανός όπου στις 2.00 το μεσημέρι στον ιερό ναό Τίμιος Σταυρός ξεκίνησε η κηδεία της 56χρονης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αστυνομία έχει τοποθετήσει ανιχνευτή μετάλλων στο προαύλιο χώρο του ναού. Την ίδια στιγμή, ερευνάται ο περίβολος του κοιμητηρίου ενώ και drone κάνει ελέγχους και από αέρος.

Στο χωριό, στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή, οι εικόνες μαρτυρούν τη βία της σύγκρουσης. Σπίτια με τρύπες από σφαίρες, μερικές παλιές, άλλες πρόσφατες. Οι δύο οικογένειες είχαν στο παρελθόν διαφορές, αλλά μέχρι τώρα χωρίς νεκρούς.

Οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια, ερευνώντας καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια συγγενών σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άφαντα παραμένουν ωστόσο και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι άντρες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ. Έρευνες συνεχίστηκαν και χθες σε σπίτια συγγενών στο Ρέθυμνο.

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στα Παραπολιτικά για το μακελειό στα Βορίζια, τόνισε την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, αναφέροντας πως σε πολλές περιπτώσεις στην Κρήτη η Αστυνομία επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν είναι των αρμοδιοτήτων της.

Σημειώνεται ότι, η σύζυγος του 39χρονου θύματος βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς καλείται να μεγαλώσει μόνη της τα πέντε τους παιδιά. Οι γονείς του δηλώνουν πως ο γιος τους δεν είχε καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι της άλλης οικογένειας και απλώς περνούσε τυχαία από το σημείο.

Παράλληλα, η αστυνομία επιχειρεί να διατηρήσει την τάξη και να αποτρέψει περαιτέρω εντάσεις. Έχουν πλησιάσει τους γηραιότερους και πιο σεβαστούς κατοίκους του χωριού, ζητώντας τη βοήθειά τους για να επιτευχθεί «σασμός», δηλαδή ειρηνική συμφιλίωση. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, απαιτείται να υπάρξουν παραδόσεις και να ακολουθήσει η δικαστική διαδικασία.

Στο χωριό συνεχίζονται οι έρευνες, ενώ πολλά σπίτια φέρουν σημάδια εφόδων και ελέγχων. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές και τους τοπικούς παράγοντες να ελπίζουν πως η υπόθεση δεν θα οδηγήσει σε νέα αιματοχυσία.

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Αλικαρνασσού

Υπενθυμίζεται ότι, έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., όπου κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κελιά εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, φορτιστές και ασύρματα ακουστικά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες -και κατ' οίκον- συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για τον εντοπισμό και των τριών ατόμων, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, που, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διαπιστωθεί ότι είχαν εμπλοκή στο ένοπλο και αιματηρό περιστατικό.

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε πάει στη φυλακή την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του και τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες σε βαρύ κλίμα, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.