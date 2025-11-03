Βορίζια: Αναζητεί τρία αδέλφια η ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό - «Εμπλέκονται και άλλοι», λέει η Δημογλίδου

Επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου και κατηγορούνται με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον 39χρονο της άλλης οικογένειας, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή και κηδεύτηκε το απόγευμα στο χωριό.

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

Δημογλίδου: Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο αιματηρό επεισόδιο

Παράλληλα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., σε λίγη ώρα αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.

Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μετά τα γεγονότα στα Βορίζια

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Μεσαράς, όπως έγινε γνωστό από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, δημιουργείται Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης για ενήλικες και παιδιά από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Ηρακλείου, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε όσους το επιθυμούν.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 16:00, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Όπως αναφέρεται, για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 28923 40100, ενώ για επείγουσες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στο τηλέφωνο 6946638402.

«Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αυτής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της κοινότητας για κάθε αναγκαία βοήθεια» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε ο 39χρονος

Σημειώνεται ότι, σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει αύριο Τρίτη 4/11/2025 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται.

Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.