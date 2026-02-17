«Βιολάντα»: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης – Αναστέλλεται η λειτουργία του εργοστασίου στη Λάρισα

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δικηγόροι του θα ζητήσουν προθεσμία άλλων 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, σοβαρές κακοτεχνίες, προκύπτουν από την αυτοψία των πραγματογνωμόνων στις δεξαμενές και τις σωληνώσεις του εργοστασίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το μοιραίο υπόγειο της βιομηχανίας, στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη, φαίνεται πως ήταν παντελώς εκτεθειμένο.

Στο μεταξύ με απόφαση της Περιφέρειας αναστέλλεται η λειτουργία και του δευτέρου εργοστασίου του επιχειρηματία στη Λάρισα. Όπως διαπιστώθηκε δεν διέθετε πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ, πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Οι εμπειρογνώμονες φέρεται να εντόπισαν την ύπαρξη υπογείου δικτύου σωληνώσεων που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, με τον ισόγειο χώρο του κτηρίου 2 που καταστράφηκε ολοσχερώς. Επί του επίμαχου δικτύου εντοπίζεται η παρουσία σημείων διάτρησης.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου που αποκάλυψε η ΕΡΤ, αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και υπέργειες δεξαμενές. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε το υπόγειο στο τοπογραφικό φέρεται να δήλωσε: «Το είχα δει το υπόγειο. Η δουλειά μου ήταν να δηλώσω ότι ήταν χρηστικό. Δεν το λειτουργούσαν, γι’ αυτό δεν το δήλωσα. Ήταν άχρηστο και είχε μούχλα».

Η οσμή αερίου

Οι εργαζόμενοι φέρεται να κατέθεσαν πως υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο κτήριο, μήνες πριν το συμβάν και είχαν προειδοποιήσει τους υπεύθυνους. Αν και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι βάρδιας και οι υπεύθυνοι, δεν ελήφθησαν μέτρα, ενώ στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου φέρεται να κατέθεσαν ότι η οσμή προέρχεται από αλλού.

Όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα ανίχνευσης και δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση. Οι εμπειρογνώμονες, εξετάζοντας το σημείο της διαρροής φαίνεται να διαπίστωσαν πως ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου που κάηκε, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τη διακοπή παροχής αερίου.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02), στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας έκαναν έφοδο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στον Πετρόπορο για να ελέγξουν την άδεια πυρασφάλειας. Η λειτουργία του ανεστάλη για λόγους συντήρησης, ενώ αναμένεται να γίνει έλεγχος και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας.

Τα λάθη και οι παραλείψεις που φαίνεται να οδήγησαν στη μοιραία έκρηξη, φέρεται να είχαν υποδειχθεί από αρμόδιους και κατάλληλους τεχνικούς, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένο Γραφείο Μηχανολόγων Μηχανικών έχει προχωρήσει σε κατάθεση προσφοράς τον περασμένο Ιούλιο για δύο κτήρια του εργοστασίου, το ένα από αυτά ήταν αυτό που έγινε έκρηξη.

Στη μελέτη προσφοράς επισημαίνεται ότι οι αποστάσεις των δεξαμενών δεν είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία, στο υπάρχον δίκτυο δεν έχουν καταγραφεί οι διαστάσεις γύρω από τις σωληνώσεις, μήκος, πλάτος κλπ και υπάρχει απαγορευτική πίεση που περνά μέσα από αυτές που είναι στο 1,5 bar.

Από το γραφείο προτάθηκε να υπάρξει σύστημα ασφάλειας πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γιατί όπως επισημαίνεται, στο εργοστάσιο εργάζονται πολλοί άνθρωποι.

Η γενική εικόνα της υπόγειας σωλήνας παρουσίαζε έντονη διάβρωση, ήταν τοποθετημένη χωρίς τους κανόνες ασφαλείας και αυτό έπρεπε να αλλάξει, σύμφωνα με το μελετητικό γραφείο.

Υδραυλικός από τα Τρίκαλα, ο οποίος έχει πάρει σύνταξη από το 2010, αναφέρει ότι του ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να συνδέσει μια σωλήνα σε απόσταση 8-10 μέτρων από την δεξαμενή μέχρι το κτήριο. Όταν βρέθηκε επιτόπου, διαπίστωσε ότι ήταν ήδη σκαμμένο ένα χαντάκι βάθους ενός μέτρου.

Επισήμανε ότι αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να βαφτούν, να στεγνώσει το χρώμα, να περαστεί μόνωση, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μεταλλικό φρεάτιο για να μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα και πήρε την απάντηση -όπως ανέφερε- από τον ιδιοκτήτη «εγώ είμαι ιδιοκτήτης, θα κάνω ό, τι νομίζω, εσύ βάλε τον σωλήνα και μετά άστα τα σε μένα. Εγώ θα έχω την ευθύνη».

Ο υδραυλικός τοποθέτησε τον σωλήνα, ο οποίος έχει διαβρωθεί και προκάλεσε την έκρηξη λόγω της διαρροής προπανίου από αυτόν.