Αποτελέσματα Βαρόμετρου Δικαιωμάτων για ΑΜΕΑ: Αποκλεισμός, έλλειψη υποστήριξης και αισθήματα ανασφάλειας και οργής

«Το 2025 αποδεικνύεται χειρότερο από το 2024 για τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα», τόνισε ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), στη συνέντευξη Τύπου με την ευκαιρία της Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Τακτικού Βαρόμετρου Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ.

Ειδικότερα, διαπιστώνονται «βαθιά θεσμικά ελλείμματα, αλλά και αδράνεια, αφήνοντας τα Αμεα σε εκτεταμένη και καθημερινή ανασφάλεια», ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ότι τα Αμεα βιώνουν «συστηματικά διακρίσεις και υποτίμηση, εκφράζοντας έλλειψη εμπιστοσύνης στην εφαρμογή των νόμων και τη δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο κ. Βαρδακαστάνης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας

Τα 4 στα 10 άτομα (39,5%) είναι λίγο ή καθόλου ενημερωμένα σχετικά με τα δικαιώματά τους ως άνθρωποι με αναπηρία. Η ενημέρωση στο βαθμό που υπάρχει, επαφίεται στο αναπηρικό κίνημα κι όχι από δημόσιους ή αρμόδιους φορείς.

Αρνητικότερη γνώμη σε σχέση με τις εξελίξεις στα ζητήματα αναπηρίας εκφράζουν οι χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες και οι κάτοικοι των νησιωτικών και των δύο μεγάλων μητροπολιτικών περιφερειών, της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται από την υπόλοιπη κοινωνία, οι ερωτηθέντες απάντησαν 34% με οίκτο/λύπηση, με αμηχανία (33,2), με απόρριψη (20,9).

Στις συνδιαλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες τα 6 στα 10 άτομα θεωρούν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με την αναπηρία και τη υγεία, δεν έχουν την απαραίτητη γνώση σε θέματα συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης Αμεα με βάση την αρχή της ισότητας.

Το 75% πιστεύουν ότι τα ΑμεΑ δεν έχουν αποτελεσματική προστασία των νόμων και της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις που έρχονται αντιμέτωπα με παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.

Τα 4 στα 10 άτομα με αναπηρία αναφέρουν ότι κατά τα τελευταία 3 χρόνια έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας ή παρενόχληση, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συναντάται στο γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα.

Στο θέμα της εργασίας, πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες ηλικίας 25-44 ετών δεν έχουν εργαστεί ποτέ, ενώ πάνω από το 50% έχει εργαστεί στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι άνεργο.

Αναφορικά με την ανεξάρτητη διαβίωση, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία ή δεν μπορούν καθόλου να ολοκληρώσουν καθημερινές ή συνήθεις δραστηριότητες χωρίς να λάβουν υποστήριξη ή βοήθεια από άλλο άτομο πάνω από το 40%. Από αυτά, το 75% υποστηρίζεται από άτομα της οικογένειάς του.

Το 72% των ατόμων με αναπηρία που χρειάζεται υποστηρικτική τεχνολογία για να μπορεί να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, δεν τη διαθέτει. Επίσης το 51% των ατόμων που έχουν ανάγκη βοηθημάτων κινητικότητας, απάντησαν ότι δεν τα έχουν.

Σχετικά με τα εισοδήματα, το ¼ των ερωτηθέντων διαβιούν σε νοικοκυριά με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως 600 ευρώ. Το 50% διαθέτει μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 385 ευρώ, ενώ το 25% από 0 έως 230 ευρώ.

Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που ανήκουν σε χαμηλά εισοδήματα αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης της υγείας τους.

Τα κυρίαρχα συναισθήματα για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα είναι ανασφάλεια, ματαίωση, αβεβαιότητα, φόβος, άγχος, οργή, θλίψη, μοναξιά, απόρριψη και αδικία.

Τα άτομα που φαίνεται να πλήττονται περισσότερο είναι αυτά με χαμηλά εισοδήματα, νέοι και ηλικιωμένοι, άτομα εκτός εργασίας και άτομα με χαμηλή μόρφωση.